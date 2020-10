BB: सिद्धार्थ संग फ्लर्ट करने पर ट्रोल निक्की, बताया शहनाज की फेक डुप्लीकेट

बिग बॉस 14 की शुरुआत के साथ सोशल मीडिया पर सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में धारणाएं भी बनने लगी हैं. पहले ही एपिसोड के बाद से साउथ एक्ट्रेस निक्की तंबोली को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. खुद को इस गेम के लिए एक दम फिट बता रहीं निक्की को सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है. उनका ये अति आत्मविश्वास लोगों को घमंड नजर आ रहा है.

निक्की तंबोली हो रहीं ट्रोल

पहले ही एपिसोड के बाद से निक्की सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई हैं. लेकिन जिन वजहों से वे इस समय ट्रेंड कर रही हैं, वो देख शायद वे खुद भी ज्यादा खुश नहीं होंगी. निक्की तंबोली को लोग फेक बता रहे हैं. कोई उन्हें काफी घमंडी कह रहा है तो कोई उनकी आवाज पर ही चुटकी ले रहा है. यूजर्स अलग-अलग जरूर हैं, लेकिन सभी की राय में निक्की को सहन करना मुश्किल साबित हो रहा है.

एक यूजर लिखते हैं- जो लोग कह रहे थे कि जैस्मिन की क्यूटनेस फेक है, भाई कौन से प्लेनेट से हो. वो तो नेचरुल है. फेक तो निक्की है. दूसरे यूजर लिखते हैं- एजाज खान तो जेंटलमेन है. वो तो अच्छा है. निक्की काफी परेशान कर रही है. उसकी आवाज तो दो मिनट भी नहीं सहन कर सकते. एक यूजर ने तो सीधे बोल दिया कि उनके कानों से खून निकलने लगा है. कुछ ट्वीट तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर निक्की की शहनाज से तुलना की जा रही है. उन्हें शहनाज का फेक डुप्लीकेट कहा जा रहा है. सिद्धार्थ संग निक्की का फ्लर्ट करना फैन्स को पसंद नहीं आ रहा है. कोई भी सिद्धार्थ को शहनाज के अलावा किसी और संग देखना नहीं चाहता है. इसी वजह से लोगों का गुस्सा निक्की तरफ देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई ट्वीट इस समय वायरल हो चुके हैं.

Those who are saying ki jasmin in faking cuteness... Bhai konse planet se ho tum.... She was so natural



It was #NikkiTamboli

who was faking it#JasminBhasin — Ashleen🌈🌸 (@Ash_k_tweets_) October 3, 2020

#EijazKhan is a gentleman. So kind, mature & composed. #NikkiTamboli is annoying as hell. Can't stand her voice for even two minutes😖#JasminBhasin continues to disappoint me with her dirty games.#BiggBoss14 — 𝐀𝐬𝐚𝐝. (@PsychologistAsd) October 3, 2020

#NikkiTamboli seems like a fun person for BB. She is obviously faking a little. She needs to tone down a little and she is there. — Disha (@_dishashetty) October 3, 2020

My ears are bleeding 🤮 ..she is hell irritating yaar#BB14 #NikkiTamboli — SIDNAAZ ❤️ (@Live_Laugh_Lv) October 3, 2020

Omg this girl #NikkiTamboli so arrogant, looks so fake and dont know she's after #EijazKhan constantly annoying him also lied to jasmin n abhinav



Potential vamp 🥵#BiggBoss14#BB14 #BiggBoss14GrandPremiere — K O M A L 🌷 (@KomalThorat) October 3, 2020

Nikki tamboli- mai bigg boss se baat krungi

Sidharth- bigg boss to gaye, bigg boss ki aankh bhi fadfadayegi 😂😂😂👏#BB14 #BiggBoss14 #NikkiTamboli 'haaiiiinnnaaa' — فرزانہ خان__☆ (@madam_ji_) October 3, 2020

Jab bhi Nikki wwwoooww & haaayyeee bolti hai aisa lagta hai Donald Duck ki sauteli behn bol rahi hai 😭😂 !#BB14 #BiggBoss14 — Khushi (@Sabki_Khushi) October 3, 2020

Tamboli took naaz pills before entering the house 😤#KingSidharthShuklaIsBack #BB14 — ShuklaKaHamla (@HamlaKa) October 3, 2020

क्या है पूरा विवाद

वैसे बिग बॉस का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इंसान चाहे सही कारणों से ट्रेंड करे या फिर गलत कारणों से, उसकी लोकप्रियता तो बढ़ती दिखती है और घर में वो लंबा सफर तय कर जाता है. ऐसे में निक्की तंबोली के लिए ये एक अच्छा साइन भी साबित हो सकता है. शो की बात करें तो इस समय जैस्मिन और एजाज, निक्की पर हमलावर होने वाले हैं. घर का पहला झगड़ा रविवार को ही होता दिख जाएगा.