यूट्यूबर की ग्रैंड शादी, ससुरालवालों ने दिया 71 लाख कैश-21 तोला सोना, भड़के यूजर्स, बोले- ये दहेज है

गुरुग्राम के मशहूर ऑटोमोबाइल यूट्यूबर अरुण पंवार की ग्रैंड वेडिंग चर्चा में बनी हुई है. इंस्टा पर उन्होंने शादी की रस्मों को निभाते हुए वीडियो पोस्ट किए हैं. जो देखते ही देखते वायरल हो गए. अरुण ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें लग्न समारोह में 71 लाख रुपये नकद और 21 तोला सोना मिलने का जिक्र हो रहा है. वीडियो में इसे दहेज नहीं 'दान' बताया गया है. इसे देखने के बाद दहेज प्रथा का विरोध करने वाले लोग एक्टिव हो गए हैं. अरुण को खूब ट्रोल किया जा रहा है.

यूट्यूबर हो रहा ट्रोल

वीडियो में लग्न-सगाई में मिले 'दान' की डिटेल देते हुए एक शख्स ने अनाउंसमेंट कर बताया- दहेज नहीं केवल दान जो बना है, जो दिया गया है वो इस प्रकार है- लड़के की सोने की चेन साढ़े 5 तोले की, लड़के का ब्रेसलेट 4 तोले का, लड़के की 2 अंगूठी, लड़के की 5 सोने की चीज, लड़के के पापा की चेन-अंगूठी, लड़के के ताऊजी-दोनों भाइयों की अंगूठी, लड़के की मम्मी की टोकस, पायल, चुटकी, लड़के की बहन-भाभी के लिए टोकस. कुल 21 तोला सोना और 71 लाख रुपये कैश में दिया गया है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बहस छेड़ दी है. किसी ने इसे परंपरा बताया तो कोई इसे दहेज से जोड़कर देख रहा है. लोगों का कहना है कैसे दहेज को दान का नाम देकर जायज ठहराया जा सकता है. किसी ने कहा ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध है. यूजर ने लिखा- शादी में पैसा हो या सोना, जो भी लिया जाता है वो दहेज होता है. उसे कैसे दान का नाम दिया जा सकता है? कई यूजर्स ने तो अरुण पर ही कानूनी कार्रवाई होने की बात कही है.

उनकी पत्नी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी वो दहेज की प्रथा को सपोर्ट कर रही हैं. वहीं कुछ लोग यूट्यूबर के सपोर्ट में दिखे. उनके मुताबिक, ये दान अपनी इच्छा के अनुसार दिया गया है. इसे दहेज बोलना गलत है. किसी ने मजे लेते हुए कहा- ये दूल्हा तो बिक गया. दूसरे ने कहा- बिकने के लिए बधाई.

कौन हैं अरुण पंवार?

अरुण पेशे से ऑटोमोबाइल यूट्यूबर हैं. जानकारी के मुताबिक, BCA की पढ़ाई करने के बाद अरुण ने 2019 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था. कारों के रिव्यू कर वो लाइमलाइट में आए. आज उनके यूट्यूब पर 2.41 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. इंस्टा पर उनके 971K फॉलोअर्स हैं. वो लग्जरी लाइफ जीते हैं. वो महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं. उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर तिथि है. उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है.



