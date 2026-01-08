Film Wrap: यश के बर्थडे पर सामने आया 'टॉक्सिक' का टीजर, 1300 करोड़ कमाने की ओर 'धुरंधर'

मनोरंजन की दुनिया से आज कई बड़ी खबरें सामने आईं. सबसे पहले दिन की शुरुआत कन्नड़ स्टार यश ने अपनी नई फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर से की, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया. टीजर में दिखाया गया बोल्ड अंदाज कई सवाल खड़े कर गया. यश के स्टाइल और स्वैग ने 'टॉक्सिक' के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाया.
वहीं, आदित्य धर की 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये कमाने के करीब पहुंच गई है. ऐसे में फिल्म के मेकर्स को बधाई देने यश राज फिल्म्स सामने आया. उन्होंने 'धुरंधर' के माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया, जिसे देखकर रणवीर सिंह भावुक हो गए. क्योंकि यश राज ने ही रणवीर को स्टार बनाने की तरफ पहला कदम रखा था.
सबसे मंहगे कॉमेडियन हैं कपिल, कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस, सिद्धू-सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम
द ग्रेट इंडियन कपिल शो से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल शर्मा एक एपिसोड के 5 करोड़ चार्ज करते हैं जबकि सुनील ग्रोवर को 25 लाख मिलते हैं. जानें बाकी स्टार्स कितनी फीस लेते हैं.
2 दिन बाद करोड़पति सिंगर की दुल्हन बनेंगी नुपुर, शाही शादी के लिए उदयपुर पहुंचा परिवार, PHOTO
नुपुर और स्टेबिन बेन की शाही शादी 11 जनवरी को उदयपुर में हो रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जल्द ही कपल की शादी की रस्में भी शुरू होने वाली हैं.
Toxic Teaser: गैंगस्टर, गन, गुनाहों के बादशाह बने यश, फैन्स को बर्थडे पर दिया शानदार रिटर्न गिफ्ट
KGF के बाद यश का ‘टॉक्सिक’ अवतार पूरी तरह स्वैग में डूबा है. 'टॉक्सिक' का टीजर कहानी नहीं बताता, बल्कि बेचैनी पैदा करता है. गैंगस्टर हिंसा, स्टाइल और एबसर्ड बिल्ड-अप इशारा कर रहे हैं कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास और यश कुछ बहुत अलग करने जा रहे हैं.
करोड़पति हसीना के प्यार में हीरो, नहीं बर्दाशत हो रहीं दूरियां, बोला- कितनी बार...
अभिषेक शो में अकसर हसीनाओं संग फ्लर्ट करते दिखते हैं. इस बार उन्होंने रीम शेख के लिए अपनी फीलिंग्स बयां की. वो रीम की दोस्त जन्न से कहते हैं कि उसे कितनी बार बोल चुका हूं यार... जन्नत कहती हैं कि क्या मूवी चलो.
1300 करोड़ कमाने की ओर 'धुरंधर', यशराज फिल्म्स ने सक्सेस पर दी बधाई, रणवीर बोले- आपको गर्व...
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाए हैं. यशराज फिल्म्स ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सफलता की सराहना करते हुए इसे एक माइलस्टोन बताया है. रणवीर सिंह ने भी यशराज की पोस्ट पर रिएक्ट किया है.