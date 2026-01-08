scorecardresearch
 
1300 करोड़ कमाने की ओर 'धुरंधर', यशराज फिल्म्स ने सक्सेस पर दी बधाई, रणवीर बोले- आपको गर्व...

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाए हैं. यशराज फिल्म्स ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सफलता की सराहना करते हुए इसे एक माइलस्टोन बताया है. रणवीर सिंह ने भी यशराज की पोस्ट पर रिएक्ट किया है.

'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर यशराज का रिएक्शन (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा रही है. फिल्म वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है. ये ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में शामिल हो गई है. धुरंधर की सफलता को हिंदी ही नहीं साउथ के फिल्ममेकर्स और सेलेब्स ने भी सराहा है. अब यशराज फिल्म्स ने भी आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म की तारीफ में एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है. YRF की पोस्ट पर रणवीर ने कमेंट किया है. 

यशराज ने किया धुरंधर की सक्सेस पर कमेंट
धुरंधर को मिली सफलता सराहना करते हुए पोस्ट में लिखा है- धुरंधर बस एक फिल्म नहीं है. ये इंडियन सिनेमा के लिए एक माइलस्टोन मोमेंट है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. आदित्य धर और जियो स्टूडियोज को बधाई जिन्होंने एक भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनाई. जहाज के कप्तान के रूप में आदित्य धर का उद्देश्य, फीयरलेस स्टोरीटेलिंग और कमिटमेंट ने भारतीय सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क सेट किया है.

''हम इस शानदार फिल्म के हर कलाकार और टेक्नीशियन को बधाई देते हैं. आप ही धुरंधर हैं, जिन्होंने फिल्म के विचार को बड़े पर्दे पर इतनी जोरदार और शानदार तरीके से रखा. थैंक्यू हमें ऐसा सिनेमा देने के लिए जो हमें क्रिएटिव एक्सीलेंस की खोज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है.''

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

यशराज फिल्म्स की इस पोस्ट पर रणवीर सिंह ने कमेंट कर लिखा- मैंने हमेशा से ही आपको प्राउड फील कराना चाहा था. मालूम हो, यशराज फिल्म्स ने ही एक्टर को फिल्म बैंड बाजा बारात से इंडस्ट्री में लॉन्च किया था. रणवीर को उनके करियर की इस पहली फिल्म ने स्टार बना दिया था. मूवी में उनके अपोजिट अनुष्का शर्मा थीं. यशराज की ये पोस्ट देख यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं. उन्होंने आदित्य चोपड़ा के प्रॉडक्शन हाउस को धुरंधर जैसी फिल्में बनाने की सलाह दी है.

एक यूजर ने लिखा, “ग्लैम शो या सुपरहीरो के बिना स्पाई थ्रिलर कैसे बनाएं, इसका नोट्स लो. धुरंधर इसका परफेक्ट उदाहरण है. दूसरे ने कहा, यशराज को आदित्य धर से सीखना चाहिए. तुम रोमांस में लेजेंड थे, अब सिर्फ बेदम स्पाई फिल्में दे रहे हो. इससे बॉलीवुड की विरासत खराब हो रही है. यूजर ने लिखा- धुरंधर से सीखो और स्पाई यूनिवर्स में ग्राउंडेड और रियलिस्टिक फिल्में बनाओ.

यशराज बैनर ने स्पाई फिल्म कैटिगरी में वॉर, वॉर 2, पठान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3 बनाई है. बीते कुछ वक्त से इस जोनर की उनकी फिल्में पिटी हैं. वहीं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 33 दिन बाद भी मजबूती से खड़ी है. सैकनिल्क के मुताबिक, ये भारत में 781.75 करोड़ और दुनिया भर में 1247 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.
 

