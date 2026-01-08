सबसे मंहगे कॉमेडियन हैं कपिल, कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस, सिद्धू-सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन लेकर हाजिर हैं. प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनीं. देसी गर्ल ने शो में आकर चार चांद लगाए. सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया. चौथे सीजन के फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव भी हुआ है. कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं.

कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं. सुनील ग्रोवर शो में नए-नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं. हाल ही के एक शो में सुनील ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी. सुनील मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली-नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया. शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं. लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं?

किसे मिल रही कितनी फीस?

Asianet की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं. कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ चार्ज करते हैं. इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियन्स में शुमार हैं. कृष्णा अभिषक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस हैं. Siasat.com की रिपोर्ट के अनुसार, वो एक एपिसोड के 10 लाख चार्ज करते हैं.

शो में उनकी और कीकू शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल हैं. नवजोत सिह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30-40 लाख लेते हैं. वहीं अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10-12 लाख फीस लेती हैं.

फीस को लेकर दी गई जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते हैं. कॉमेडी शो में इस वीक भोजपुरी स्टार्स की एंट्री होने वाली है. पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी ने कपिल के शो की शान बढ़ाई है. तीनों स्टार्स ने शो में धमाल मचाया. पावर स्टार पवन सिंह ने डांस किया और सबको नचाया भी. कपिल के शो में उनकी एनर्जी जबरदस्त दिखी. फैंस इस एपिसोड के इंतजार में हैं.

