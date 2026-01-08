scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सबसे मंहगे कॉमेडियन हैं कपिल, कॉमेडी शो की करोड़ों में फीस, सिद्धू-सुनील ग्रोवर को मिलती है इतनी रकम

द ग्रेट इंडियन कपिल शो का चौथा सीजन धमाकेदार जा रहा है. सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने अपने कॉमेडी एक्ट से दर्शकों का मनोरंजन किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल शर्मा एक एपिसोड के 5 करोड़ चार्ज करते हैं जबकि सुनील ग्रोवर को 25 लाख मिलते हैं. जानें बाकी स्टार्स कितनी फीस लेते हैं.

Advertisement
X
कपिल शर्मा की टीम को कितनी मिलती है फीस? (Photo: Instagram/Kapil Sharma)
कपिल शर्मा की टीम को कितनी मिलती है फीस? (Photo: Instagram/Kapil Sharma)

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन लेकर हाजिर हैं. प्रियंका चोपड़ा सीजन की पहली गेस्ट बनीं. देसी गर्ल ने शो में आकर चार चांद लगाए. सुनील ग्रोवर संग उनके कॉमेडी एक्ट ने सबको दीवाना बना दिया. चौथे सीजन के फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव भी हुआ है. कपिल अपने कॉमेडी एक्ट के साथ लौटे हैं. 

कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह महफिल लूट रहे हैं. सुनील ग्रोवर शो में नए-नए अवतार लेकर फैंस को अपने एक्ट की वैरायटी दिखा रहे हैं. हाल ही के एक शो में सुनील ने आमिर खान का लुक कॉपी कर उनकी मिमिक्री की थी. सुनील मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लुक में इतने रियल लगे कि असली-नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो गया. शो में सभी कलाकार रंग जमा रहे हैं. लेकिन क्या आप इनकी फीस के बारे में जानते हैं?

किसे मिल रही कितनी फीस?
Asianet की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजन 4 में सुनील ग्रोवर को हर एपिसोड के 25 लाख मिल रहे हैं. कॉमेडी शो की जान कपिल शर्मा की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा है कि कपिल एक एपिसोड के 5 करोड़ चार्ज करते हैं. इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियन्स में शुमार हैं. कृष्णा अभिषक शो में विस्फोटक एनर्जी और कॉमिक स्टाइल के लिए फेमस हैं. Siasat.com की रिपोर्ट के अनुसार, वो एक एपिसोड के 10 लाख चार्ज करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kapil Sharma opens his Kap's cafe in Dubai
कनाडा में फायरिंग के बाद इस देश में खुला कपिल का 'कैप्स कैफे', दिखाई झलक
Kapil Sharma starrer Kis Kisko Pyaar Karoon 2 collection
धुरंधर की आंधी में बही 'किस किसको प्यार करूं 2', मेकर्स ने किया री-रिलीज का ऐलान
Archana Puran Singh on Kapil Sharma Show
सालों से कपिल के शो में काम कर रहीं अर्चना, कम हुआ सुनाई देना, क्या है वजह?
Harmanpreet
Harmanpreet ने किसके कहने पर किया था भांगड़ा?
Women Cricket Team
Kapil के Show में Women Cricket Team का जलवा!
Advertisement

शो में उनकी और कीकू शारदा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. उनकी फीस को लेकर फिगर्स का खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन इतना जरूर है कि वो शो के हायर पेड कास्ट मेंबर्स में शामिल हैं. नवजोत सिह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वो एक एपिसोड के 30-40 लाख लेते हैं. वहीं अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10-12 लाख फीस लेती हैं.

फीस को लेकर दी गई जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते हैं. कॉमेडी शो में इस वीक भोजपुरी स्टार्स की एंट्री होने वाली है. पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी ने कपिल के शो की शान बढ़ाई है. तीनों स्टार्स ने शो में धमाल मचाया. पावर स्टार पवन सिंह ने डांस किया और सबको नचाया भी. कपिल के शो में उनकी एनर्जी जबरदस्त दिखी. फैंस इस एपिसोड के इंतजार में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement