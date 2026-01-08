पैन इंडिया सक्सेस के बाद यश का इंटरनेशनल प्लान... टॉक्सिक और रामायण से धमाकेदार होगा 2026!

रॉकिंग स्टार यश का 40वां बर्थडे उनके फैन्स के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया. KGF से इंडियन सिनेमा लवर्स की आंखों का तारा बन चुके यश की अगली फिल्म ‘टॉक्सिक’ का टीजर उनके बर्थडे पर शेयर किया गया. इस टीजर में ‘टॉक्सिक’ में यश के किरदार राया का फर्स्ट लुक रिवील हुआ, जो फैन्स को बहुत पसंद आ रहा है. मगर यश से हटकर एक और चीज इस फिल्म में खूब नोटिस की जा रही है— हॉलीवुड-स्टाइल शानदार प्रोडक्शन क्वालिटी.

विजुअल्स से लेकर एक्शन के स्टाइल तक, प्रोडक्शन क्वालिटी में एक ऐसी सफाई है जिसके लिए लोग हॉलीवुड का रुख करते हैं. लेकिन ये महज फिल्ममेकिंग का कमाल नहीं है. ये यश का विजन है— इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पेश करने का विजन. यश ने ‘टॉक्सिक’ पर काम इस विजन के साथ ही शुरू किया था. इसी विजन के चलते वो ‘रामायण’ तक पहुंचे, जो इस वक्त इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. और 2026 में यश का ये विजन सच होने जा रहा है.

यश— सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा

‘KGF 2’ के एक सीन में जब यश ने खुद को ‘सीईओ ऑफ इंडिया’ कहा था, तो थिएटर्स में जनता का शोर सुनने लायक था. मगर रियल लाइफ में वो इंडियन सिनेमा के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं. यश का प्रोजेक्ट ‘KGF’ एक ऑरिजिनल कन्नड़ प्रोजेक्ट था. लेकिन यश इस प्रोजेक्ट की पावर समझ चुके थे. उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स होम्बाले फिल्म्स को पैन इंडिया रिलीज के लिए पुश किया.

यश ने ‘KGF’ को हिंदी में भी बड़े लेवल पर पेश करने के लिए मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच बनाई. बॉलीवुड के एक्टर-प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट को हिंदी में KGF के साथ आने के लिए यश ने ही राजी किया था. इसकी कामयाबी के बाद यश को अगले लेवल पर जाने के लिए बल मिला.

‘KGF 2’ के बाद और ‘रामायण’ और ‘टॉक्सिक’ से यश की खबरें आने तक एक बड़ा गैप था. उस बीच हर इंडियन सिनेमा फैन एक ही चीज पूछ रहा था कि यश का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? इसके काफी बाद द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ एक बातचीत में यश ने बताया था कि वो उस खाली वक्त में क्या कर रहे थे.

यश ने बताया कि वो उन दिनों ‘टॉक्सिक’ की ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन लॉस एंजेलिस में. यश वहां ये देखने पहुंचे थे कि हॉलीवुड कैसे काम करता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किन तौर-तरीकों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं. वहां से ‘टॉक्सिक’ को इंटरनेशनल स्टंट आर्टिस्ट और टेक्निकल क्रू मिले. यश के लॉस एंजेलिस प्रवास का नतीजा ही आपको ‘टॉक्सिक’ के टीजर में दिख रहा है.

‘टॉक्सिक’ के लिए यश को ऐसा VFX चाहिए था जो हॉलीवुड को मैच करे, जिसके साथ डायरेक्टर गीतू मोहनदास की कहानी को इंटरनेशनल दर्शकों के सामने पेश किया जा सके. गीतू की कहानी देखने के बाद ही यश ने तय किया था कि इसे वो खुद प्रोड्यूस करेंगे. ये भी तय किया कि ‘टॉक्सिक’ ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन के साथ इंग्लिश में भी शूट होगी और कई इंडियन भाषाओं में डबिंग के साथ पहुंचेगी. यहीं से उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस ‘मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस’ की शुरुआत की.

अपने विजन की तलाश में यश को मिली ‘रामायण’

इंटरनेशनल फिल्मों में ग्राफिक्स के लिए कई ऑस्कर जीत चुकी कंपनी DNEG का नाम हर पक्के फिल्म लवर को पता है. इसे चलाने वाले नमित मल्होत्रा एक भारतीय हैं, जिन्होंने अपने गैराज से VFX की एक छोटी कंपनी शुरू की थी. आज ‘ड्यून’ से लेकर मार्वल की सुपरहीरो फिल्मों और ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसी फिल्मों पर उनकी कंपनी काम कर चुकी है.

‘टॉक्सिक’ के लिए इंटरनेशनल मैदान की पैमाइश करने निकले यश, नमित मल्होत्रा से मिले. बातचीत आगे बढ़ी तो नमित ने भी यश को अपने पैशन प्रोजेक्ट ‘रामायण’ के बारे में बताया. यश ने इंटरव्यू में कहा, “मुझे वो आदमी बहुत अच्छे लगे और हमारा विजन भी मैच हुआ.”

भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रामायण को इंटरनेशनल स्केल और मॉडर्न फिल्ममेकिंग तकनीक के साथ पेश करने का आइडिया यश को पसंद आया. बातचीत में ही नमित ने यश से पूछा कि क्या वो रावण का किरदार निभाना चाहेंगे. डायरेक्टर नितेश तिवारी से भी चर्चा हुई और फाइनली यश ने ‘रामायण’ से जुड़ने का फैसला किया— बतौर एक्टर भी और प्रोड्यूसर भी.

करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली ‘रामायण’ इंडिया ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स में से एक है. एक समय कन्नड़ इंडस्ट्री के एक पॉपुलर स्टार रहे यश ने KGF के जरिए सपना देखा, उसे पूरा किया और अब उससे भी बड़ा विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं.

अभी सिर्फ टीजर आया है. कुछ दिनों में ट्रेलर भी आएगा. ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर रिलीज हो रही है. और दिवाली पर जब यश ‘रामायण’ में रावण बनकर नजर आएंगे, तो इंडियन सिनेमा फैन्स के रोंगटे खड़े होना तय है.

