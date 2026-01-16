scorecardresearch
 
Film Wrap: शाहरुख की फिल्म के बाद एक्टर ने लिया फैसला, घोड़ी चढ़ेगा 'तारक मेहता' का पोपटलाल

शुक्रवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. साउथ एक्टर विजय सेतुपति ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को लेकर एक बड़ा बयान दिया. वहीं 'तारक मेहता' शो के पोपटलाल की शादी के चर्चे रहे, जिनका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

विजय सेतुपति, 'तारक मेहता' के पोपटलाल (Photo: Social Media)

एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज कई बड़ी खबरें सामने आईं. बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान के कोस्टार विजय सेतुपति ने एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने कहा कि वो शाहरुख की 'जवान' के बाद कभी भी विलेन का रोल नहीं करेंगे. उनके इस बयान ने फैंस को हैरान किया. वहीं, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में पोपटलाल की शादी की चर्चा शुरू हुई. मेकर्स जयपुर में एक स्पेशल सेगमेंट की शूटिंग कर रहे हैं, जो हिंट दिलाता है कि शायद इस बार पोपटलाल घोड़ी पर चढ़ जाएगा. 

अली संग लिव-इन में जैस्मिन, 4BHK घर में रखी कुरान-नानक की फोटो, दोनों धर्म का किया सम्मान

अली और जैस्मिन अलग-अलग धर्मों से हैं. जैस्मिन ने बताया कि हम दोनों अपने कल्चर और फैमिली से बेहद प्यार करते हैं. उनके रिश्ते में धर्म को लेकर कभी कोई बात नहीं होती है. अली हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं.

खत्म होगा इंतजार! घोड़ी चढ़ेगा पोपटलाल, दुल्हन से मिलने को बेताब, कौन है वो हसीना?

तारक मेहता में मकर संक्रांति का आयोजन होगा जिसमें कहानी के मुताबिक, पोपटलाल, रूपा और रतन का परिवार, टप्पू सेना जयपुर पहुंचेंगे. इसकी वजह पोपटलाल की शादी से जुड़ी हुई है.

'शाहरुख खान के साथ काम करके खुश लेकिन...', विजय सेतुपति ने फिल्म 'जवान' के बाद लिया बड़ा फैसला

तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति ने 'जवान' में अपने परफॉर्मेंस के बाद विलेन वाले रोल न करने का फैसला किया है, क्योंकि उनके फैंस को उनका यह रोल पसंद नहीं आया.

शार्क टैंक इंडिया में पक्की की करोड़ों की डील, शाहरुख संग काम कर चुका ये ब‍िजनेसमैन

राहुल विनोद वोहरा ने शार्क टैंक इंडिया में अपने फूड स्टार्टअप 'द क्रॉफल गाइज' के लिए 2.5 करोड़ की डील पक्की कर ली है. राहुल ने 9 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और शाहरुख खान के साथ भी जुड़े रहे. 

सेंसर विवाद से सुप्रीम कोर्ट तक... विजय की ‘जन नायगन’ क्यों बन गई पॉलिटिकल दंगल का अखाड़ा?

‘जन नायगन’ का विवाद सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है. ये फिल्म, चुनावी पिक्चर का ट्रेलर बन गई है. थलपति विजय आखिरी फिल्म सिर्फ उनके फैन्स ही नहीं, बड़े पॉलिटिकल खिलाड़ियों के लिए भी दिलचस्पी का मुद्दा क्यों है? 

