'शाहरुख खान के साथ काम करके खुश लेकिन...', विजय सेतुपति ने फिल्म 'जवान' के बाद लिया बड़ा फैसला

तमिल सिनेमा के दिग्गज एक्टर विजय सेतुपति ने अपनी एक्टिंग से न केवल दक्षिण भारत, बल्कि पूरे देश में अपनी एक खास पहचान बनाई है. सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में उनके विलेन वाले किरदार को काफी चर्चा मिली थी, लेकिन अब एक्टर ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है.

और पढ़ें

एक्टर विजय सेतुपति ने साफ कर दिया है कि वे भविष्य में अब कभी भी पर्दे पर नकारात्मक या विलेन का रोल नहीं निभाएंगे. उनका यह फैसला न केवल उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है, बल्कि इसके पीछे उनके फैंस की नाराजगी और उनकी अपनी पसंद भी एक बड़ी वजह बनी है.

क्यों विलेन नहीं बनेंगे विजय सेतुपति?

'जवान' में विजय सेतुपति का काम बेशक शानदार था, लेकिन उनके चाहने वालों को अपने पसंदीदा हीरो को पर्दे पर पिटते हुए या बुरे काम करते हुए देखना रास नहीं आया. ई टाइम्स से बातचीत के दौरान विजय ने बताया कि शाहरुख खान के साथ काम करना उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन किसी हीरो की साख बढ़ाने के लिए वे खुद को विलेन के रूप में पेश नहीं करना चाहते. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'मेरे फैंस को मेरा विलेन बनना पसंद नहीं है और सच कहूं तो अब मुझे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.'

Advertisement

सिनेमा से परे जिंदगी के मायने

48 साल के हो चुके विजय सेतुपति का मानना है कि जिंदगी सिर्फ कैमरे और लाइट तक सीमित नहीं होनी चाहिए. अपने जन्मदिन पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा कि उम्र बढ़ने के साथ उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन कामों को करने के लिए अब एक साल कम बचा है, जो वे असल जिंदगी में करना चाहते हैं. उनके मुताबिक, एक एक्टर होने के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ हासिल करना और देखना बाकी है, और वे सिर्फ सिनेमा को ही अपनी पूरी दुनिया नहीं मानते.

स्क्रिप्ट और भाषाओं का चुनाव

जब बात फिल्मों की आती है तो विजय के लिए सबसे ऊपर 'स्क्रिप्ट' होती है. वे भाषा के बंधन में बंधकर काम नहीं करना चाहते. उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी, सभी भाषाओं से ऑफर मिलते रहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी शेयर किया कि उन्होंने तमिल में कई बेहतरीन कहानियां सुनीं, लेकिन किन्हीं कारणों से वे उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाए. उनका फोकस हमेशा एक अच्छे अनुभव और एक मजबूत कहानी पर रहता है.

आने वाले प्रोजेक्ट्स और 'गांधी टॉक्स'

विजय सेतुपति जल्द ही एक साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' में नजर आएंगे, जो 30 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सच बोलने पर सम्मान न मिलने के कारण झूठ का सहारा लेता है, लेकिन अंत में गांधीवादी विचारधारा को अपनाता है. इसके अलावा, वे तब्बू के साथ एक तेलुगु फिल्म में भी काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अभी छिपा कर रखी है.

---- समाप्त ----