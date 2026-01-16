ग्लैमर वर्ल्ड में हर रोज कई लोग स्टार बनने का सपना लेकर कदम रखते हैं. इनमें से कुछ की किस्मत चमकती है, तो कुछ कहीं गुम हो जाते हैं. इन गुनमान चेहरों में कई ऐसे भी हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया और करोड़ों का साम्राज्य संभाल रहे हैं. सालों बाद एक ऐसा कलाकार दुनिया के सामने आया है, जो चुपचाप अपना काम कर रहा था और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी.

और पढ़ें

हैरानी तब हुई जब उसे शार्क टैंक इंडिया में करोड़ों की डील करते देखा. अगर आपकी यादों पर धूल की परत जम गई है, तो इसे साफ कर लेते हैं. उस बिजनेसमैन की जर्नी पर नजर डालते हैं, जो शाहरुख खान और कबीर खान जैसे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके है.

शार्क टैंक इंडिया पहुंचा एक्टर

टेलीविजन पर शार्क टैंक इंडिया 5 का शानदार आगाज हो चुका है. मुंबई के चार यंगस्टर्स- राहुल विनोद वोहरा, अन्नाया अग्रवाल, अमाय ठक्कर और वीर पिंटो शार्क्स के सामने अपनी पिच रखने पहुंचे. ये चारों फूड स्टार्टअप द क्रॉफल गाइज के मालिक हैं. द क्रॉफल गाइज, क्रॉसों और वॉफल से मिलकर बने 'क्रॉफल' नामक फ्यूजन स्नैक बेचता है.

फूड स्टार्टअप के फांउडर्स का अपना संघर्ष रहा है. उन्होंने बताया कि हम फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से नहीं हैं. हमने बहुत छोटे से शुरू किया. इवेंट्स पर स्टॉल लगाते, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते, लोगों से फीडबैक लेते. एक समय था जब 'द क्रॉफल गाइज' के संस्थापकों में से एक, राहुल वोहरा ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा थे. इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो शाहरुख खान के साथ काम चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर बिजनेस की राह पकड़ी.

Advertisement

9 साल तक इंडस्ट्री में काम किया

राहुल ने कहा, ये सोनी की राइटिंग टीम और हमारी साथ की कोशिश थी. वीर और मैं फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं. वीर धर्मा प्रोडक्शंस में करण जौहर के साथ काम करते हैं. वो उनकी कोर-क्रिएटिव टीम का हिस्सा हैं.

राहुल ने कहा कि कबीर खान मेरे लिए पिता सामान हैं. मैंने 9 साल तक उनके साथ काम किया है. मैं न्यूयॉर्क से आया था और एक्टर बनना चाहता था. मुझे पहला ब्रेक कबीर खान ने दिया. ये मेरा सौभाग्य था. मैं उनके प्रोडक्शन हाउस में इंंटर्नशिप कर रहा था. मैंने कबीर खान से कहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है. मेरी मदद कीजिए. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने मुझे एक विज्ञापन में कास्ट करने का सुझाव दिया. ये दुबई टूरिज्म का एक बड़ा विज्ञापन था, जिसमें शाहरुख खान थे. मैं उसी विज्ञापन का हिस्सा था.

क्यों छोड़ी इंडस्ट्री?

राहुल कहते हैं कि इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला बिल्कुल आसान नहीं था. लेकिन शादी के बाद मेरे लिए यही सही था. कमाल की बात ये है कि ये मौका खुद मेरे सामने आया. ये सब भगवान का आशीर्वाद है. इंडस्ट्री में अपने सफर को लेकर कंफ्यूज था. खुद के करियर को लेकर मन में सवाल उठ रहे थे. तभी दोस्तों के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गया. वहां बातचीत के दौरान स्टार्टअप का आइडिया आया.

Advertisement

पक्की की ढ़ाई करोड़ की डील

'द क्रॉफल गाइज' के फाउंडर्स ने शार्क्स से 1 करोड़ रुपये के बदले 1% इक्विटी की मांग रखी. कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपये है. शार्क्स उनके फिल्म इंडस्ट्री के पिछले काम और ब्रांड की स्टोरी से इम्प्रेस हो गए. आखिर में कुणाल बहल और मोहित यादव ने 2.5 करोड़ रुपये के बदले 5% इक्विटी में डील फाइनल कर दी.

---- समाप्त ----