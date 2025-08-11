Film Wrap: 'तारक मेहता' के प्रोड्यूसर ने छुए 'दयाबेन' के पैर, 'प्रेग्नेंट' हुआ हिना खान का पति रॉकी

सोमवार के दिन फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में क्या हुआ, इसकी अपडेट हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं. 'तारक मेहता' के प्रोड्यूसर असित मोदी ने रक्षाबंधन का त्योहार 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी संग मनाया. इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस के पैर छुए जिसे देखकर फैंस का दिल भर आया. वहीं 'पति पत्नी और पंगा' शो पर हिना खान के हस्बैंड रॉकी 'प्रेग्नेंट' नजर आए. दरअसल, एक गेम के दौरान सभी पतियों को ये एहसास दिलाया गया कि आखिर एक पत्नी प्रेग्नेंसी के दौरान कैसा महसूस करती है.

जैस्मिन भसीन ने झेला कास्टिंग काउच, डायरेक्टर ने ऑडिशन पर बुलाकर रखी डिमांड, बोलीं- होटल के कमरे में...

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने खुलासा किया है कि वो अपने करियर में कास्टिंग काउच झेल चुकी हैं. उनसे एक बार एक डायरेक्टर ने ऑडिशन के वक्त डिमांड रखी. इसी दौरान उनसे बदतमीजी करने की भी कोशिश हुई.

अस्पताल के चक्कर काट रहीं 'बबीता जी', तारक मेहता शो से थीं गायब! बोलीं- निजी जिंदगी...

'तारक मेहता' की बबीता जी कुछ वक्त से गायब थी. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों वो दर्दभरे पलों से गुजरी हैं. क्योंकि उनकी मां बीमार थीं. एक्ट्रेस उनकी देखभाल में लगी थीं.

शोबिज छोड़ बनी संन्यासी, गुफाओं में की तपस्या, भिक्षा मांग किया गुजारा, एक्ट्रेस बोली- 3 साल...

नूपुर अलंकार ने शोबिज की चकाचौंध छोड़ धर्म की राह अपनाई है. बीते 3 सालों से वो साध्वी बनकर जिंदगी जी रही हैं. अब उन्होंने अपनी जिंदगी के इन बदलावों पर बात की.

Advertisement

झगड़े से शुरू हुई दोस्ती, प्यार में बदला एक्ट्रेस संग करोड़पति यूट्यबर का रिश्ता? बताया सच

यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने एक्ट्रेस एली अवराम संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने अपनी अफेयर की चर्चा और वायरल हुए फोटो पर भी चुप्पी तोड़ी.

कपिल शर्मा शो में 'दादी' बनकर मिला फेम, अब 'बिग बॉस' में राजनीति करेंगे अली असगर, बढ़ाएंगे शो की TRP?

'बिग बॉस 19' जल्द ही दस्तक देने जा रहा है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी एक्टर अली असगर को शो के लिए अप्रोच किया गया है. उन्हें तगड़ी फीस भी ऑफर की जा रही है. उनका नाम सामने आने के बाद से फैंस सुपर एक्साइटेड हैं.

---- समाप्त ----