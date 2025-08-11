scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: 'तारक मेहता' के प्रोड्यूसर ने छुए 'दयाबेन' के पैर, 'प्रेग्नेंट' हुआ हिना खान का पति रॉकी

सोमवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत कुछ हुआ. 'तारक मेहता' शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी संग रक्षाबंधन मनाने का वीडियो शेयर किया. वहीं एक्ट्रेस हिना खान के पति रॉकी शो 'पति पत्नी और पंगा' पर 'प्रेग्नेंट' दिखे.

Advertisement
X
असित मोदी, दिशा वकानी, हिना खान (Photo: Instagram @officialasitkumarrmodi, @realhinakhan)
असित मोदी, दिशा वकानी, हिना खान (Photo: Instagram @officialasitkumarrmodi, @realhinakhan)

सोमवार के दिन फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में क्या हुआ, इसकी अपडेट हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं. 'तारक मेहता' के प्रोड्यूसर असित मोदी ने रक्षाबंधन का त्योहार 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी संग मनाया. इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस के पैर छुए जिसे देखकर फैंस का दिल भर आया. वहीं 'पति पत्नी और पंगा' शो पर हिना खान के हस्बैंड रॉकी 'प्रेग्नेंट' नजर आए. दरअसल, एक गेम के दौरान सभी पतियों को ये एहसास दिलाया गया कि आखिर एक पत्नी प्रेग्नेंसी के दौरान कैसा महसूस करती है.

जैस्मिन भसीन ने झेला कास्टिंग काउच, डायरेक्टर ने ऑडिशन पर बुलाकर रखी डिमांड, बोलीं- होटल के कमरे में...

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने खुलासा किया है कि वो अपने करियर में कास्टिंग काउच झेल चुकी हैं. उनसे एक बार एक डायरेक्टर ने ऑडिशन के वक्त डिमांड रखी. इसी दौरान उनसे बदतमीजी करने की भी कोशिश हुई.

सम्बंधित ख़बरें

Amitabh Bachchan to bring new flavour for GenZ in Kaun Banega Crorepati 17
'कौन बनेगा करोड़पति' में दो-दो अमिताभ बच्चन आएंगे नजर! आखिर क्या है पूरा मामला? 
अली असगर को बिग बॉस के लिए किया गया अप्रोच
कपिल शर्मा शो में 'दादी' बनकर मिला फेम, अब 'BB' में राजनीति करेंगे अली, बढ़ाएंगे TRP? 
Jasmine Bhasin on facing Casting Couch
जैस्मिन ने झेला कास्टिंग काउच, डायरेक्टर ने रखी डिमांड, बोलीं- होटल के कमरे में... 
Aishwarya Rai, Aaradhya Bachchan Anita Hassanandani Reddy
Film Wrap: बेटी आराध्या संग साथ दिखे अभिषेक-ऐश्वर्या, बिन मां के पल रहे बच्चों को देख दुखी हुई एक्ट्रेस 
Salman Khan, bigg boss 19
पहलगाम हमले में शहीद अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर? 

अस्पताल के चक्कर काट रहीं 'बबीता जी', तारक मेहता शो से थीं गायब! बोलीं- निजी जिंदगी...

'तारक मेहता' की बबीता जी कुछ वक्त से गायब थी. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों वो दर्दभरे पलों से गुजरी हैं. क्योंकि उनकी मां बीमार थीं. एक्ट्रेस उनकी देखभाल में लगी थीं. 

शोबिज छोड़ बनी संन्यासी, गुफाओं में की तपस्या, भिक्षा मांग किया गुजारा, एक्ट्रेस बोली- 3 साल...

नूपुर अलंकार ने शोबिज की चकाचौंध छोड़ धर्म की राह अपनाई है. बीते 3 सालों से वो साध्वी बनकर जिंदगी जी रही हैं. अब उन्होंने अपनी जिंदगी के इन बदलावों पर बात की. 

Advertisement

झगड़े से शुरू हुई दोस्ती, प्यार में बदला एक्ट्रेस संग करोड़पति यूट्यबर का रिश्ता? बताया सच

यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने एक्ट्रेस एली अवराम संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने अपनी अफेयर की चर्चा और वायरल हुए फोटो पर भी चुप्पी तोड़ी.

कपिल शर्मा शो में 'दादी' बनकर मिला फेम, अब 'बिग बॉस' में राजनीति करेंगे अली असगर, बढ़ाएंगे शो की TRP?

'बिग बॉस 19' जल्द ही दस्तक देने जा रहा है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी एक्टर अली असगर को शो के लिए अप्रोच किया गया है. उन्हें तगड़ी फीस भी ऑफर की जा रही है. उनका नाम सामने आने के बाद से फैंस सुपर एक्साइटेड हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement