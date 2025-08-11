scorecardresearch
 

जैस्मिन भसीन ने झेला कास्टिंग काउच, डायरेक्टर ने ऑडिशन पर बुलाकर रखी डिमांड, बोलीं- होटल के कमरे में...

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने बताया है कि वो भी अपने करियर की शुरुआत में कास्टिंग काउच का शिकार हुई हैं. जैस्मिन को एक डायरेक्टर ने ऑडिशन का झांसा देकर उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी.

कास्टिंग काउच का शिकार होने पर बोलीं जैस्मिन भसीन (Photo: Instagram @jasminbhasin2806)
टेलीविजन की दुनिया में काफी पॉपुलर हुई एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपने साथ हुए एक गंभीर हादसे का जिक्र किया है. उन्होंने कई सालों के बाद खुलासा किया है कि वो भी अपने करियर में कास्टिंग काउच का शिकार बन चुकी हैं. जैस्मिन आज के समय में टीवी की टॉप पर्सनैलिटी में से एक हैं. उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना को काफी विस्तार से बताया है.

कैसे कास्टिंग काउच का शिकार बनीं जैस्मिन भसीन?

जैस्मिन 'बिग बॉस', 'द ट्रेटर्स' जैसे बड़े-बड़े रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. वो करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से इंडस्ट्री में मौजूद हैं और लगातार अच्छा काम कर रही हैं. मगर एक्ट्रेस ने भी अपने करियर को बड़ा बनाने में परेशानियां झेली है. वो इस बीच कास्टिंग काउच का शिकार भी बनीं जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में किया. 

जैस्मिन ने हिमांशु मेहता के शो पर बताया, 'मुझे मुंबई एक ऑडिशन देने आना पड़ा था और मैं जुहू के किसी होटल में गई थी जहां एक मीटिंग रखी गई. वहां बहुत सारी लड़कियां, एक्ट्रेसेज थीं जो होटल की लॉबी में इंतजार कर रही थीं. कई सारे और भी लोग मौजूद थे. सभी जाकर मीटिंग कर रहे थे. और जब मेरी बारी आई, तब सबसे पहले मैं बहुत डर गई थी.'

'एक आदमी ड्रिंक कर रहा है और मुझे ऑडिशन देने को कह रहा है. वहां मौजूद कोऑर्डिनेटर भी रूम से बाहर चला जाता है. मुझे इस दौरान बहुत डर लगा था. फिर उसने मुझसे कहा कि आपको ये सीन करना है. मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर मैं इसे तैयार करके कल वापस आती हूं. उसने कहा नहीं आपको ये सीन अभी करके दिखाना है.'

डरी जैस्मिन, किस तरह की हरकत पर उतर आया था डायरेक्टर?

जैस्मिन आगे बताती हैं कि डायरेक्टर उन्हें अपने मुताबिक सीन करने के लिए कह रहा था. इस दौरान वो एक्ट्रेस संग गलत हरकत करने की कोशिश भी कर रहा था. जैस्मिन बताती हैं, 'डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि सीन ढंग से करके दिखाओ. वो मुझसे कह रहे थे कि खड़ी हो जाओ और सीन इस तरह करो कि तुम्हारा लवर तुमसे दूर जा रहा है और तुम्हें उसे रोकना है. मैंने जैसा उसने कहा, वैसा किया.'

'मगर फिर वो कहने लगा कि ऐसे करो...इस दौरान उसने कमरा अंदर से बंद कर दिया. वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन फिर मैंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और वहां से भाग गई. उस दिन के बाद से मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी कोई मीटिंग होटल के कमरे में नहीं करूंगी.'

कास्टिंग काउच पर क्या हैं जैस्मिन की राय?

जैस्मिन का कहना है कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी चीज मौजूद है. उनका मानना है कि जो लोग कास्टिंग के लिए लोगों को कॉल करते हैं वो असलियत में कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते. वो सिर्फ लोगों का फायदा उठाने के लिए मौजूद हैं. जैस्मिन ने उन एक्टर्स को भी सलाह दी है जो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं.

उनका कहना है कि किसी भी कास्टिंग कॉल को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है. वो मानती हैं कि सभी को काम की जरूरत हैं, मगर कभी-कभी वो हमें गलत स्पेस में भी डाल देती है. बात करें जैस्मिन की पर्सनल लाइफ की, तो वो एक्टर अली गोनी को डेट कर रही हैं. फैंस उनकी शादी जल्द से जल्द होते देखना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
