किसी ने किया ग्रैंड डेब्यू-किसी को मिला तगड़ा स्टारडम, 2025 में इन सितारों की चमकी किस्मत, बने सुपरस्टार

2025 खत्म होने में चंद ही दिन बाकी हैं. ये साल यूं तो कई लोगों के लिए ज्यादा खास नहीं रहा. मगर कई सितारे ऐसे भी हैं, जिनके लिए ये साल काफी काफी लकी साबित हुआ है. उन्हें इस साल छप्पड़फाड़ सक्सेस और तगड़ा फैंडम मिला है. करियर में ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहे. फैंस के दिलों में अपना एक खास मुकाम भी बनाया. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है?

इस साल छाए रहे ये सितारे...

अक्षय खन्ना

2025 अक्षय खन्ना के फिल्मी करियर में सबसे बेहतरीन साल साबित हुआ है. फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार से उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया है. विलेन होते हुए भी उनकी चर्चा हीरो से ज्यादा हो रही है. सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना का लुक, उनके डांस मूव्स, उनके सीन्स वायरल हो रहे हैं. अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग ने फैंस को क्रेजी कर दिया है. उन्हें धुरंधर से तगड़ा स्टारडम मिला है, जिसकी उन्हें कई सालों से चाहत थी.

गौरव खन्ना

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना के लिए ये साल काफी शानदार रहा है. गौरव ने इस साल बैक-टू-बैक 2 बड़े रियलिटी शो जीते हैं. गौरव पहले नंबर वन सेलिब्रिटी कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टर शेफ' के विजेता बने. इसके बाद उन्होंने देश के नंबर 1 रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के विनर का खिताब भी अपने नाम किया. सिर्फ इतना ही नहीं, शो के दौरान सलमान खान ने गौरव खन्ना को अपने साथ काम करने का ऑफर तक दे दिया. ये गौरव के लिए भी किसी सपने के सच होने से कम नहीं है.

फरहाना भट्ट

कश्मीर में जन्मीं एक्ट्रेस फरहाना भट्ट जब बिग बॉस 19 में आईं तो उन्हें शायद ही कोई जानता होगा. वो एक फ्रेश चेहरा बनकर शो का हिस्सा बनी थीं. मगर शो खत्म होने तक फरहाना सोशल मीडिया क्वीन बन गईं. फरहाना के स्टाइल स्टेटमेंट और निडर अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया. बिग बॉस 19 की ट्रॉफी हारकर भी फरहाना लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुई हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 40 हजार से 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. वो फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं.

अहान पांडे और अनीत पड्डा

18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपना ग्रैंड वेलकम किया. दोनों की डेब्यू फिल्म सुपर-डुपर हिट साबित हुई. फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की. 'सैयारा' से अहान और अनीत रातोरात स्टार बन गए. उनके करियर को तगड़ा माइलेज मिला. तो कह सकते हैं कि ये साल दोनों के लिए काफी लकी रहा है.

