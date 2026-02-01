scorecardresearch
 
विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदाना, उदयपुर में शाही अंदाज में होगी शादी?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. अब एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि विजय और रश्मिका 2 फरवरी को शादी रचाने वाले हैं.

चर्चा में रश्मिका-विजय की शादी (Photo: Screengrab)
चर्चा में रश्मिका-विजय की शादी (Photo: Screengrab)

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बीते कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर हेडलाइन्स में बने हुए हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लव बर्ड्स रश्मिका और विजय इसी महीने सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाएंगे. अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है. 

कब शादी करेंगे रश्मिका-विजय?

एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. यूजर का ये भी कहना है कि दोनों की शादी उदयपुर के सिटी पैलेस में शाही अंदाज में होगी. वेन्यू पर चल रही सजावट की झलक भी वीडियो में दिखाई गई है. 

यूजर ने रश्मिका और विजय की शादी को लेकर दावा करते हुए कहा- हम अभी उदयपुर के सिटी पेलेस में हैं. बहुत तगड़ा डेकोर चल रहा है. हमें पता चला है कि यहां पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो रही है. 2 फरवरी को दोनों शादी कर रहे हैं. 

इंस्टाग्राम यूजर ने वेन्यू पर डेकोरेशन की झलक भी दिखाई. जमीन पर बड़े-बड़े झूमर रखे हैं. पर्दों की सजावट भी हुई है. वायरल वीडियो पर लोगों के भी तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. किसी ने कहा और अपडेट्स पता करो. तो किसी ने कहा कि काश ये बात सच हो. 

मगर रश्मिका या विजय देवरकोंडा में से किसी ने भी अभी तक शादी की वायरल खबरों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है. इसलिए वायरल वीडियो में किए गए दावों में कितनी सच्चाई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं. 

रश्मिका और विजय की बात करें तो दोनों ही एंटरटेनमेंट की दुनिया का बड़ा नाम हैं. दोनों ने फिल्म 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' में साथ में काम किया था, जिसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की चर्चा है. अक्टूबर 2025 में दोनों के गुपचुप सगाई करने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थीं. हालांकि, सगाई की खबरों पर भी दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था. 

