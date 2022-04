Raashii Khanna पर लगा था साउथ इंडस्ट्री का नाम खराब करने का आरोप, एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

अजय देवगन (Ajay Devgn) की वेब सीरीज 'रूद्र - द एज ऑफ डार्कनेस (Rudra -The Edge of Darkness) में नजर आईं एक्ट्रेस राशि खन्ना (Raashii Khanna) इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. राशि खन्ना साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. कुछ दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में राशि खन्ना ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री (Bollywood Vs South Film Industry) में फर्क को लेकर अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया था. ऐसे में उनपर इल्जाम लगाया गया कि वह साउथ इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हैं. अब राशि खन्ना ने इन इल्जामों का जवाब दिया है.

राशि खन्ना पर लगे गंभीर इल्जाम

कुछ समय पहले दिए अपने एक इंटरव्यू में राशि खन्ना (Raashii Khanna) ने साउथ सिनेमा पर खुलकर बात करते हुए बताया था कि कैसे बॉलीवुड से साउथ फिल्म इंडस्ट्री अलग है. अपनी वेब सीरीज 'रुद्र' के बारे में बात करते हुए राशि खन्ना ने कहा था कि उन्हें पहली बार ऐसा रोल करने का मौका मिला. साथ ही राशि ने कहा था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री (South Film Industry) में महिलाओं की कद्र नहीं है. राशि के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा था कि इस तरह की बातों से साउथ फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा खराब कर रही हैं.

इल्जामों पर राशि ने दिया जवाब

राशि खन्ना ने इन इल्जामों को खारिज कर दिया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'साउथ फिल्मों को लेकर मेरे बारे में कुछ मनगढ़ंत और गलत बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है. जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं उन लोगों से अनुरोध करती हूं कि कृपया ऐसा करना बंद करें. मैं जिस भी भाषा की फिल्म करती हूं, उसकी बहुत इज्जत करती हूं. चलिए दयालु बनते हैं.'

Dasvi Film Review: फेल हुई 'दसवीं', कमजोर कहानी ने Abhishek-Nimrat की अच्छी एक्टिंग को डुबोया

इंटरव्यू की बात करें तो राशि खन्ना ने उसमें कहा था कि साउथ फिल्मों में लुक ही मायने रखता है. इसी वजह से वहां लोग मुझे एक्टर के तौर पर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. मुझे लगता है कि ‘रुद्र’ और मेरी कुछ अपकमिंग फिल्मों के बाद उनकी सोच बदलेगी. साउथ में लोग आपको लेडी, मिल्की ब्यूटी जैसे नामों से लेबल करते हैं. वे सोचते हैं कि महिलाएं Objectify करने के लिए ही है. उन्हें किसी महिला की प्रशंसा करने और ऑब्जेक्टिफाई करने में अंतर समझ नहीं आता.

Ramadan 2022: रोजे में खाना देखकर क्या होता है हाल? Gauahar Khan ने बताया सच

इस फिल्म में कर रही हैं काम

राशि ने अपना एक्टिंग डेब्यू जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'मद्रास कैफे' (Madras Cafe) से किया था. इसके बाद वह साउथ इंडस्ट्री में चली गई थीं. राशि खन्ना ने तेलुगू भाषा की कई बड़ी-छोटी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्हें मलयालम और तमिल फिल्मों में भी देखा गया. इस समय राशि खन्ना के पास ढेरों तमिल फिल्में हैं. इसके साथ ही वह सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म योद्धा (Yodha) में भी नजर आने वाली हैं. यह करण जौहर की बनाई पहली एक्शन फ्रैंचाइजी का पार्ट है.