Film Wrap: शादीशुदा पवन सिंह को धनश्री से हुआ प्यार? भारत-पाक मैच पर दिलजीत दोसांझ ने कसा तंज

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. वहीं राइज एंड फॉल शो से भोजपुरी स्टार पवन सिंह का वीडियो वायरल हुआ है. इसके अलावा अमीषा पटेल ने बड़ा बयान दिया है.
पति-पत्नी हैं आम्रपाली-निरहुआ, गुपचुप की शादी? एक्टर ने अफेयर पर तोड़ी चुप्पी
अम्रपाली दुबे और निरहुआ भोजपुरी के पसंदीदा स्टार हैं. दोनों के अफेयर की खबरें आम हैं. कहा जाता है कि आम्रपाली-निरहुआ गुपचुप शादी कर चुके हैं. सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में निरहुआ ने आम्रपाली संग रिश्ते पर चु्प्पी तोड़ी है.
TV शो में सरेआम खैनी खाते दिखे पवन सिंह, कैमरा देख भी नहीं रुके, Video
पवन सिंह राइज एंड फॉल से जा चुके हैं लेकिन शो से अब उनकी एक क्लिप वायरल हो रही हैं. जिसमें उन्हें खैनी बनाकर खाते देखा गया है.
'वन नाइट स्टैंड भी कर लूंगी', विदेशी हीरो पर लट्टू 50 साल की एक्ट्रेस, कही दिल की बात
एक्ट्रेस अमीषा पटेल 50 साल की हो चुकी हैं. सलमान की तरह ही एक्ट्रेस ने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन वो दिल ही दिल में किसी को चाहती हैं. यहां तक की वो रात बिताने को भी तैयार हैं.
'पहलगाम हमले के बाद हुआ भारत-पाक मैच और मुझे एंटी-नेशनल कहा', बोले दिलजीत
दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 पर बीते दिनों काफी हंगामी हुआ था. इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग पर लोगों का गुस्सा भड़का था. अब एक्टर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच पर बड़ा बयान दिया है.
शादीशुदा पवन सिंह को धनश्री से हुआ प्यार? कैमरे देख हिचकिचाए, नहीं किया इजहार
पवन सिंह राइज एंड फॉल शो से बाहर हो चुके हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें वो धनश्री से अपने प्यार का इजहार भी कर गए.