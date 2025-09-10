Film Wrap: क्यों हुआ था कुनिका का दूसरी बार भी तलाक? ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

फिल्म रैप में बुधवार के दिन पढ़ें क्या खास हुआ. रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में कुनिका सदानंद अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने को लेकर चर्चा में हैं. वहीं, ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स अभिषेक की एआई फोटोज का इस्तेमाल कर रही हैं.
'गोविंदा के इतने करीब कब आए थे?', मुनव्वर ने पूछा पर्सनल सवाल, सुनीता ने की बोलती बंद
रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' जबसे ऑनएयर हुआ है, धमाल मचा रहा है. शो के अपकमिंग एपिसोड में सुनीता आहूजा गेस्ट बनी हैं.
2 जवान बेटों की मां हैं कुनिका, क्यों टूटी थी दूसरी शादी? सालों बाद लाडले ने बताई वजह
एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इन दिनों बिग बॉस हाउस में अपने रवैये को लेकर चर्चा में हैं. कुनिका की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.
पवन सिंह ने दिखाया हाई स्टेट्स, बोले- मूड खराब होने पर बर्बाद किए थे 5 करोड़...
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह ही छाए हुए हैं. शो में उनकी रियल पर्सनैलिटी देखने को मिली रही है.
ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, की AI से बनीं आपत्तिजनक फोटोज हटवाने की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के मामले में गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स से संबंधित आपत्तिजनक वेबपेज हटाने के निर्देश दिए हैं.
संजय कपूर संपत्ति विवाद: 'जाली वसीयत बनाकर पिता की प्रॉपर्टी से किया गया बेदखल', करिश्मा के बच्चों का कोर्ट में दावा
संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में नया अपडेट सामने आया है. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों ने दलील देते हुए कहा कि अचानक से वसीयत का आना फिर उसे दिखाने के कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज कराना, बेहद संदिग्ध है.