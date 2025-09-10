Film Wrap: क्यों हुआ था कुनिका का दूसरी बार भी तलाक? ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

फिल्म रैप में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल ने पहली बार मां के दूसरे तलाक पर खुलकर बात की. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई. इसके अलावा अभिषेक बच्चन भी एक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं. वो क्या है, आप खुद ही जान लें...

