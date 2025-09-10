बिजनेसमैन संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद केस में नया अपडेट सामने आया. दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर समेत बाकी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने सभी को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने प्रिया सचदेव को संजय कपूर की सारी संपत्ति और उसके ब्यौरे की जानकारी पेश करने का आदेश भी दिया है.

कोर्ट ने प्रिया को आदेश दिया है कि सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर की चल-अचल संपत्ति की जानकारी कोर्ट में जमा करानी होगी. हालांकि प्रिया के वकील राजीव नायर ने कोर्ट में इसका विरोध किया. उनका कहना है कि- ये सिविल शूट मेनटेन करने के लायक ही नहीं है.

कोर्ट में दी गई दलील

करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप है कि उनकी सौतेली मां ने वसीयत जाली बनाई और उन्हें पिता की संपत्ति से बाहर कर दिया. बच्चों के वकील का कहना है- जब संपत्ति के कागज देखे जाने की मांग की गई, तब पहले गोपनीयता डॉक्यूमेंट साइन करने की शर्त रखी गई, जिसे बच्चों ने ठुकरा दिया. बाद में अचानक बताया गया कि एक वसीयत है, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी गई.

''इस मुकदमे की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमे शुरू से ही यही बताया गया था कि कोई वसीयत नहीं है. संपत्ति का कुछ हिस्सा एक ट्रस्ट के पास है. कुछ समय बाद, ट्रस्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली के ताज मानसिंह में एक बैठक बुलाई गई और बैठक में पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर को बताया गया कि कोई वसीयत नहीं है. उस बैठक में, सबसे पहले ये मांग की गई थी कि अगर सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने हैं, तो उन्हें पहले एक गोपनीयता दस्तावेज देना होगा. इसे अस्वीकार कर दिया गया.''

Advertisement

''ट्रस्ट के बारे में कुछ चर्चा हुई लेकिन ट्रस्ट डीड नहीं दी गई. सिर्फ ट्रस्ट के प्रोवीजन को ही बताया गया था. और उसके बाद घोषणा की गई कि उनके पास एक वसीयत है जो उन्हें पिछले दिन दी गई थी, उन्होंने उसे जल्दी से पढ़ा, लेकिन हमें उसकी कॉपी देने से इनकार कर दिया. बाद में बताया गया कि प्रिया सचदेवा कपूर को 13 जुलाई से 1 करोड़ रुपये हर महीने के वेतन के साथ AIPL नामकी कंपनी का एमडी बना दिया गया है.''

बच्चों का दावा है कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है और संजय कपूर हमेशा अपनी संपत्ति को बच्चों के लिए सुरक्षित रखते थे, फिर अचानक ऐसी वसीयत कैसे सामने आई जिसमें बच्चे ही बाहर कर दिए गए?

प्रिया ने दस्तावेज शेयर करने का दिया आश्वासन

प्रिया के वकील का कहना है कि मुकदमा दायर होने से छह दिन पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपये करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम ट्रांसफर किए गए हैं. प्रिया संजय कपूर की आखिरी पत्नी हैं और उनका एक 6 साल का छोटा बच्चा भी है. कृपया मृतक की आत्मा के प्रति संवेदना रखें, वो दस्तावेज जरूर शेयर करेंगी.

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी आरोप लगाया है कि उनसे जबरन दस्तावेज साइन कराए गए, उनका कहना है कि 10,000 करोड़ की संपत्ति उन पर भी होनी चाहिए थी. उन्होंने बताया कि 500 करोड़ के शेयर सिंगापुर की एक संस्था को बेच दिए गए, लेकिन कोई कागजात उन्हें नहीं दिखाए गए.

Advertisement

इस मामले में हर पक्ष अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट मे रख रहा है.

---- समाप्त ----