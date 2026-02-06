हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की एक साथ मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस घटना की वजह वक्त के साथ आगे पता चलेगी लेकिन इन नाबालिग बहनों की डायरी में K-Pop, K-Drama का ज‍िक्र है. जो साफ इशारा कर रहा है कि इनका कोरियन इंडस्ट्री से कितना लगाव था. लेकिन कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे छिपी स्याह सच्चाई भी है, ज‍िसका श‍िकार कई बार खुद वहां के सेलेब्स हो जाते हैं

ग्लैमर के पीछे की स्याही: कोरियन सिनेमा का काला सच!

दुनिया भर में K-Pop और K-Drama को खुशियों, रंगीन सपनों और परफेक्ट लाइफ का प्रतीक माना जाता है. लेकिन इस चमकदार पर्दे के पीछे एक ऐसी इंडस्ट्री छिपी है, जहां एक्सट्रीम प्रेशर, साइबरबुलिंग, कैंसल कल्चर, टॉक्सिक फैनबेस और लगभग गुलामी जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स कलाकारों की मानसिक सेहत को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं. बीते कुछ सालों में, खासकर 2025 और 2026 की शुरुआत तक, कई कोरियन सितारों की दर्दनाक मौतों और सुसाइड अटेम्प्ट्स ने इस सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

2025–2026: जब सितारे टूटते चले गए

Kim Sae-ron: फरवरी 2025 में 24 साल की मशहूर एक्ट्रेस किम से-रॉन ने आत्महत्या कर ली. चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ‘The Man from Nowhere’ और बाद में ‘Bloodhounds’ से पहचान बनाने वाली किम, 2022 के DUI स्कैंडल के बाद बुरी तरह कैंसल कर दी गई थीं. ऑनलाइन ट्रोलिंग, मीडिया ट्रायल और करियर के खत्म हो जाने का दबाव इतना ज्यादा था कि वो इससे उबर नहीं पाईं. उनकी मौत के बाद कोरिया में 'कैंसल कल्चर किल्स' की बहस तेज हो गई और कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें 'हाउंडेड टू डेथ' किया गया. यानी मौत की ओर ढकेला गया था.

Wheesung: मार्च 2025 में 43 साल के सिंगर व्हीसंग अपने घर में मृत पाए गए. उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट्स में वो आने वाले कॉन्सर्ट को लेकर उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन उनकी मौत क्यों हुई इसकी कोई ऑफिशियल वजह सामने नहीं आ पाई. उनके निधन को इंडस्ट्री प्रेशर और लंबे समय से चली आ रही मेंटल हेल्थ समस्याओं को इससे जोड़ा गया.

Song Young Kyu: 2025 में DUI स्कैंडल के बाद 55 साल के एक्टर सॉन्ग यंग-क्यू अपनी कार में मृत मिले. उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन पब्लिक बैकलैश, प्रोजेक्ट्स से बाहर किया जाना और सोशल मीडिया ट्रोलिंग ने उनकी मानसिक हालत को बुरी तरह प्रभावित किया था. इसी को उनके निधन की वजह माना गया.

Kwon Mina: जनवरी 2026 में क्वॉन मीना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'Goodbye' पोस्ट किया था. वैसे ये उनका पहला सुसाइड अटेम्प्ट नहीं था. लंबे समय से बुलीइंग, इंडस्ट्री प्रेशर और मानसिक बीमारियों से जूझती आ रहीं मीना, इस सिस्टम की सबसे दर्दनाक मिसालों में से एक हैं. वो साउथ कोरियाई गर्ल ग्रुप AOA की मेंबर रहीं. 2018 में उन्होंने इस बैंड को छोड़ दिया था.

Song Jae-rim: नवंबर 2024 में 43 साल के एक्टर सॉन्ग जे-रिम ने आत्महत्या कर ली. हालांकि मामला 2024 का है, लेकिन 2025 में इस पर फिर से चर्चा हुई. क्योंकि उनके सुसाइड नोट में इंडस्ट्री के प्रेशर और निजी संघर्षों का जिक्र था.

बीते कुछ और सालों में हुई ऐसी मौतें, जो आज भी सवाल उठाती हैं. 2019 में f(x) की सदस्य सुल्ली की आत्महत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया था. साइबरबुलिंग, टॉक्सिक फैन कल्चर और अपनी सोच खुलकर रखने की सजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. सुल्ली का मामला आज भी इस डार्क पैटर्न का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है.

आखिर क्यों टूट जाते हैं ये सितारे?

इसकी कई वजहें हो सकती हैं. जैसे साइबरबुलिंग और कैंसल कल्चर- एक छोटी सी गलती — जैसे डेटिंग, कोई बयान या DUI और कलाकारों को डेथ थ्रेट्स, गालियां, यहां तक कि अंतिम संस्कार की माला तक भेजी जाती हैं. करियर पल भर में खत्म हो जाता है.

मेंटल हेल्थ की अनदेखी: स्टार्स पर अक्सर परफेक्ट इमेज बनाए रखने का दबाव होता है, 18–20 घंटे की शिफ्ट के साथ सख्त डाइट, डेटिंग पर बैन जैसी चीजों के बीच मानसिक सेहत पर बात करना अब भी टैबू है.

पावर इम्बैलेंस और स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स: एजेंसियों का पूरा कंट्रोल होता है, जो कि एक तरह से आर्थिक और मानसिक शोषण माना जाता है. इस बीच सपोर्ट सिस्टम की भारी कमी कलाकारों को अकेला छोड़ देती है.

सोसाइटी फैक्टर: कई रिपोर्ट्स के मुताबित, साउथ कोरिया पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा सुसाइड रेट वाले देशों में शामिल है. सेलिब्रिटीज पर नजर और ज्यादा सख्त होती है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं.

ये सिर्फ कोरियन इंडस्ट्री या किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि एक ग्लोबल चेतावनी है कि स्क्रीन के पीछे भी इंसान हैं, और नफरत, दबाव या लत कभी-कभी जिंदगी से ज्यादा भारी पड़ जाती है.

