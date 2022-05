केजीएफ के प्रोड्यूसर का ऐलान, बना रहे एक्शन थ्रिलर फिल्म Bagheera, शुरू हुई शूटिंग

यश की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोडूसर्स ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. प्रोडक्शन हाउस Hombale Films ने शुक्रवार ऐलान किया कि एक नई कन्नड़ एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग का आगाज भी हो गया है. फिल्म के मुहूर्त से फोटोज भी शेयर की गई हैं.

शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

इस नई एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम बघीरा है. डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस फिल्म को लिखा है और डॉक्टर सूरी इसका निर्देशन कर रहे हैं. फिल्म के हीरो श्री मुरली होंगे, जिन्हें फिल्म Ugram में देखा गया था. डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के पोस्टर्स के बाद अब मुहूर्त के फोटोज को शेयर किया है.

इन तस्वीरों में आप फिल्म के स्टार्स और डायरेक्टर सूरी को मंदिर में खड़े पूजा करते देख सकते हैं. साथ ही फिल्म के क्लैप बोर्ड की फोटो को भी शेयर किया गया है. प्रशांत ने फिल्म बघीरा की टीम को शुभकामनाएं दी है. फिल्म बघीरा की शूटिंग कर्नाटक और हैदराबाद में की जाएगी. ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी.

