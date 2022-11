HanuMan Teaser: कौन हैं तेजा सज्जा? ऑडियन्स को पसंद आ रहा 'हनुमान' टीजर, VFX से हो रहे इंप्रेस, 'आदिपुरुष' से कर रहे तुलना

डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने खुद की पहली ऑरिजनल सुपरहीरो फिल्म 'हनुमान' की घोषणा की है. टीजर पेश करके उन्होंने ऑडियन्स को अपने काम का दीवाना बना लिया है. इस तेलुगू फिल्म में तेजा सज्जा 'हनुमान' का रोल प्ले करते नजर आने वाले हैं. कहना गलत नहीं होगा, 'हनुमान' के टीजर ने दर्शकों को काफी इंप्रेस कर डाला है. सोशल मीडिया पर फैन्स इस फिल्म के वीएफएक्स की तुलना 'आदिपुरुष' से भी करने लगे हैं. तेजा सज्जा वाकई में टीजर में कमाल के दिख रहे हैं.

इंप्रेसिव है टीजर

बता दें कि फिल्म 'हनुमान' की शूटिंग बीते साल से हो रही है. फिल्म के लिए लीड एक्टर तेजा सज्जा ने काफी मेहनत की है. फिल्म में एक बड़ा अपडेट यही है कि टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. सीनिक व्यू हैं और संस्कृत में डायलॉग्स बोले गए हैं. बैकग्राउंड म्यूजिक के तो क्या ही कहने. तेजा सज्जा की धमाकेदार एंट्री होती है. 'हनुमान' बनकर वह बुराई पर अच्छाई की जीत लेते नजर आते हैं. अपने एक्शन्स से वह दर्शकों को बता रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज फिल्म में कमाल की दिखने वाली है. और आखिर में 'हनुमान' की तपस्या और राम का नाम लेते हुए चैंटिंग आपको इस फिल्म का इंतजार करने पर मजबूर कर देगा. टीजर को देखने के बाद फैन्स के बीच इस फिल्म को लेकर हाई एक्स्पेक्टेशन नजर आ रही है.

पोस्टर की बात करें तो तेजा सज्जा हाथ में गदा लिए नजर आ रहे हैं. चेहरे पर तेज है. व्हाइट धोती-कुर्ता उनके लुक में चार चांद लगा रहा है. बैकग्राउंड में हनुमान की मूर्ती नजर आ रही है. डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने इस सुपरहीरो फिल्म से पहले साइंस, फिक्शन, जासूसी और जोम्बी एपोकैलिप्स पर आधारित फिल्में बनाई हैं. इस बार यह सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्स्पीरियंस ऑडियन्स को देना चाहते हैं. इंडियन मायथोलॉजी पर आधारित फिल्म 'हनुमान' लेकर आ रहे हैं. और तेजा सज्जा इसमें लीड हीरो हैं. 'हनुमान' में तेजा सज्जा के अलावा अमृता अय्यर, सतीश कुमार और राज दीपक शेट्टी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. फिल्म पैन इंडिया स्केल पर तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी.

कौन हैं तेजा सज्जा?

तेजा सज्जा तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं. साल 1998 में बतौर चाइल्ड एक्टर तेजा ने अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद साल 2019 में इन्होंने सिनेमा जगत में बतौर लीड हीरो कदम रखा. फिल्म थी 'ओह, बेबी'. केवल तीन साल के करियर में तेजा सज्जा ऊंचाइयां छू रहे हैं. साल 2021 में तेजा सज्जा की जो फिल्म 'जॉम्बी रेड्डी' आई थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. यह फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी. हैदराबाद में जन्मे तेजा सज्जा आज के समय में तेलंगाना में रहते हैं. 'हनुमान' बनकर सुपरहीरो फिल्म में अब यह जल्द ही नजर आने वाले हैं.

HanuMan teaser out 200% better than Adipurush

after watching HanuMan Teaser 🇮🇳🕉️

i can say Bollywood is a fraud and Black market

Adipurush is not a 500 crores movie



Retweet#Adipurush #Bollywood #filmfare #HanuManTeaser #HanuMan #prabhas #KritiSanon pic.twitter.com/M6dqIEnELx