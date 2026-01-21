scorecardresearch
 
Film Wrap: रियल एस्टेट एजेंट बनीं रिमी सेन, एआर रहमान को अनूप जलोटा ने दी हिंदू बनने की सलाह

फिल्म रैप में जानिए दिन की बड़ी शोबिज खबरें- बॉलीवुड छोड़ रियल एस्टेट एजेंट बनीं रिमी सेन और एआर रहमान को अनूप जलोटा की हिंदू बनने की सलाह, जिसने मचाया चर्चा का माहौल.

रिमी सेन, एआर रहमान (Photo: PTI)
रिमी सेन, एआर रहमान (Photo: PTI)

फिल्म रैप में पढ़ें एंटरटेनमेंट जगत की बड़ी खबरें. एक ओर, बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रिमी सेन ने अब शोबिज की दुनिया से दूरी बना ली है और देश तक छोड़ चुकी हैं. वह रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर, मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने संगीतकार ए.आर. रहमान को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म अपनाने की सलाह दी है. इन दोनों खबरों ने सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में खूब चर्चा बटोरी है. इसी के साथ पढ़ें बुधवार की और भी बड़ी खबरें.

बिग बॉस OTT पर लगा ताला, नहीं आएगा सीजन 4, मेकर्स ने बताई ये वजह

बिग बॉस ओटीटी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, बिग बॉस ओटीटी का चौथा सीजन अब नहीं आएगा. रियलिटी शो के ओटीटी वर्जन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है. काफी दिनों से ऐसी अटकलें चल रही थीं. लेकिन अब इसे शो के क्रिएटर ऋषि नेगी ने कंफर्म कर दिया है. 

गोविंदा ने बच्चों को किया इग्नोर, बेटे यशवर्धन की नहीं की मदद? भांजे ने बताया सच- कोई भी पिता ऐसा... 

हीरो नंबर 1 गोविंदा की पर्सनल लाइफ में खलबली मची हुई है. पत्नी सुनीता आहूजा संग उनकी खटपट पब्लिक हो चुकी है. सुनीता कई बार पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कमेंट कर चुकी हैं. उनका आरोप है कि गोविंदा बच्चों को इंडस्ट्री में सैटल करने में मदद नहीं करते. फैमिली में चल रहे इस कलेश पर एक्टर के भांजे विनय आनंद ने रिएक्ट किया है. 

देश छोड़ दुबई में बसाया सलमान खान की हीरोइन ने घर, बनी रियल स्टेट एजेंट, बोलीं- लाइफ बेहतर है...

ग्लैमर वर्ल्ड की कई हसीनाएं हैं, जो किसी ना किसी वजह से एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं. इनमें से कई एक्ट्रेस घर-गृहस्थी में बिजी हैं. कुछ ने अपना बिजनेस सेट कर लिया है. अब रिमी सेन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं. रिमी को 'हंगामा', 'धूम', 'गोलमाल', और 'फिर हीरा फेरी' जैसी मूवी के लिए जाना जाता है. सलमान खान और आमिर खान जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाली रिमी लाइमलाइट से दूर हैं. जानते हैं कि इंडस्ट्री छोड़कर वो क्या कर रही हैं.

'दोबारा हिंदू बन जाओ, फिल्में मिलने लगेंगी', रहमान को नहीं मिल रहा काम, अनूप जलोटा ने दी सलाह

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने जबसे इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव होने की बात कही है, वो विवादों में फंस गए हैं. उनके इस बयान की आलोचना की गई है. हालांकि कई सेलेब्स ने रहमान की पैरवी करते हुए कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया है. अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने रहमान के स्टेटमेंट पर बड़ा बयान दिया है.

जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के हाथों पर किया Kiss, एक्ट्रेस हुईं अनकंफर्टेबल? Video

सोशल मीडिया के दौर में आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. फैन्स भी अपने सेलेब्स को देखकर खुश हो जाते हैं. इस बार  माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने चाहने वालों को सरप्राइज दिया. दोनों स्टार्स ने साथ आकर फैन्स को नॉस्टैल्जिक फील कराया. माधुरी और जैकी श्रॉफ का रीयूनियन 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर हुआ. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. 

---- समाप्त ----
