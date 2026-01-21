जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के हाथों पर किया Kiss, एक्ट्रेस हुईं अनकंफर्टेबल? Video

सोशल मीडिया के दौर में आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. फैन्स भी अपने सेलेब्स को देखकर खुश हो जाते हैं. इस बार माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने चाहने वालों को सरप्राइज दिया. दोनों स्टार्स ने साथ आकर फैन्स को नॉस्टैल्जिक फील कराया. माधुरी और जैकी श्रॉफ का रीयूनियन 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर हुआ. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है.

और पढ़ें

जैकी ने माधुरी के हाथों में किया Kiss

वीडियो में माधुरी ब्लैक ऑफ-शोल्डर मिडी ड्रेस में कमाल की एलिगेंट लग रही हैं. ड्रेस को उन्होंने क्लासिक ब्लैक हील्स और मिनिमल जूलरी के साथ मैच किया. जैकी ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में सूटेड-बूटेड स्टाइल रखा. माधुरी से मिलते ही जैकी खुशी से फूले नहीं समाए. जैकी ने माधुरी का हाथ पर Kiss किया, जो बिल्कुल जेंटलमैन वाला जेस्चर था. दोनों ने बाद में शो के सेट पर कैमरों और पैपराजी के लिए साथ में पोज भी दिए.

वीडियो देखने के लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं. कुछ लोग माधुरी और जैकी श्रॉफ को देखकर खुश हैं. तो दूसरे लोग एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने जैकी श्रॉफ के लिए लिखा कि शादीशुदा होकर ये सब अच्छा नहीं लगता. अन्य ने लिखा कि माधुरी खुश नहीं लग रही हैं. एक यूजर ने कहा कि माधुरी ने भाव नहीं दिया. कुछ फैन्स ने माधुरी के लुक्स और खूबसूरती की तारीफ की.

Advertisement

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है, जैसे राम लखन, खलनायक, 100 डेज, प्रेम दीवाने. ये सब आज भी फैंस की फेवरेट फिल्में हैं.

जैकी को माधुरी पर था क्रश

पुराने इंटरव्यूज में जैकी खुलकर मान चुके हैं कि 90s में उनका माधुरी पर जबरदस्त क्रश था. बॉलीवुड के 90s के प्राइम टाइम में माधुरी को ऑडियंस ही नहीं, एक्टर्स का भी ड्रीम गर्ल कहा जाता था. रणबीर कपूर से अनिल कपूर तक कई स्टार्स ने बताया कि वो माधुरी के दीवाने हैं.

.

---- समाप्त ----