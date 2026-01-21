scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित के हाथों पर किया Kiss, एक्ट्रेस हुईं अनकंफर्टेबल? Video

माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर रीयूनियन हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में जैकी ने माधुरी के हाथ पर किस किया, जो फैन्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

Advertisement
X
माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ का वीडियो वायरल (PHOTO: Screengrab)
माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ का वीडियो वायरल (PHOTO: Screengrab)

सोशल मीडिया के दौर में आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. फैन्स भी अपने सेलेब्स को देखकर खुश हो जाते हैं. इस बार  माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने चाहने वालों को सरप्राइज दिया. दोनों स्टार्स ने साथ आकर फैन्स को नॉस्टैल्जिक फील कराया. माधुरी और जैकी श्रॉफ का रीयूनियन 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर हुआ. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. 

जैकी ने माधुरी के हाथों में किया Kiss
वीडियो में माधुरी ब्लैक ऑफ-शोल्डर मिडी ड्रेस में कमाल की एलिगेंट लग रही हैं. ड्रेस को उन्होंने क्लासिक ब्लैक हील्स और मिनिमल जूलरी के साथ मैच किया. जैकी ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में सूटेड-बूटेड स्टाइल रखा. माधुरी से मिलते ही जैकी खुशी से फूले नहीं समाए. जैकी ने माधुरी का हाथ पर Kiss किया, जो बिल्कुल जेंटलमैन वाला जेस्चर था. दोनों ने बाद में शो के सेट पर कैमरों और पैपराजी के लिए साथ में पोज भी दिए.

वीडियो देखने के लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं. कुछ लोग माधुरी और जैकी श्रॉफ को देखकर खुश हैं. तो दूसरे लोग एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने जैकी श्रॉफ के लिए लिखा कि शादीशुदा होकर ये सब अच्छा नहीं लगता. अन्य ने लिखा कि माधुरी खुश नहीं लग रही हैं. एक यूजर ने कहा कि माधुरी ने भाव नहीं दिया. कुछ फैन्स ने माधुरी के लुक्स और खूबसूरती की तारीफ की. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

सम्बंधित ख़बरें

Madhuri Dixit on de-glam roles
'अपनी स्किन में कम्फर्टेबल हूं...', डी-ग्लैम रोल को लेकर बोलीं माधुरी दीक्षित
Madhuri Dixit on Shahrukh khan
जब रोमांस क‍िंग शाहरुख के साथ कीचड़ में माधुरी ने किया शूट, बोलीं- खास है 'अंजाम'
Madhuri Dixit
बॉलीवुड की 'सर्कस' में नहीं फंसना चाहता माधुरी का बेटा, एक्ट्रेस बोलीं- लाइमलाइट से दूर...
Madhuri Dixit
58 की माधुरी दीक्षित ने दिखाया दम, सीरीज में खुद किए एक्शन सीन्स
Thamma, Mrs Deshpande
OTT Release: 'थामा' से लेकर 'मिसेस देशपांडे' तक, ओटीटी पर आईं ये फिल्में-वेब सीरीज

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है, जैसे राम लखन, खलनायक, 100 डेज, प्रेम दीवाने. ये सब आज भी फैंस की फेवरेट फिल्में हैं. 

जैकी को माधुरी पर था क्रश
पुराने इंटरव्यूज में जैकी खुलकर मान चुके हैं कि 90s में उनका माधुरी पर जबरदस्त क्रश था. बॉलीवुड के 90s के प्राइम टाइम में माधुरी को ऑडियंस ही नहीं, एक्टर्स का भी ड्रीम गर्ल कहा जाता था. रणबीर कपूर से अनिल कपूर तक कई स्टार्स ने बताया कि वो माधुरी के दीवाने हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement