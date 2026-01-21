scorecardresearch
 
बिग बॉस OTT पर लगा ताला, नहीं आएगा सीजन 4, मेकर्स ने बताई ये वजह

बिग बॉस ओटीटी का चौथा सीजन अब नहीं आएगा. शो के क्रिएटर ऋषि नेगी ने इसकी पुष्टि की है. मेकर्स का मानना है कि हिंदी के दो वर्जन चलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओटीटी वर्जन को बंद कर दिया गया है.

अब नहीं आएगा बिग बॉस ओटीटी (Photo: X/@BeingSalmanKhan)
बिग बॉस ओटीटी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, बिग बॉस ओटीटी का चौथा सीजन अब नहीं आएगा. रियलिटी शो के ओटीटी वर्जन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है. काफी दिनों से ऐसी अटकलें चल रही थीं. लेकिन अब इसे शो के क्रिएटर ऋषि नेगी ने कंफर्म कर दिया है. 

BB ओटीटी को लेकर बड़ा खुलासा
स्क्रीन संग बातचीत में ऋषि ने कहा- हम पिछले साल हिंदी वर्जन के साथ डिजिटल गए. शो पहले जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ, फिर टीवी पर आया. मुझे लगता है हमें इसी साइकिल को फॉलो करना होगा. दूसरी भाषाओं में हम सिमुलकास्ट करते हैं. मुझे लगता है OTT और टीवी पर बहुत बड़ा मार्केट है. ऑडियंस अलग-अलग है. उन्हें टीवी पर शो देखना पसंद है. मेरी मां तो बिग बॉस सिर्फ टीवी पर ही देखती हैं. शो को अपॉइंटमेंट टाइम पर देखने वाले बहुत लोग हैं. इससे हमें अलग-अलग तरह की ऑडियंस मिलती है.

सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स का मानना है कि बिग बॉस हिंदी के दो वर्जन चलाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि दोनों ही शोज का फॉर्मेट लगभग सेम होता है. बस टेलीकास्ट को लेकर चीजें अलग थीं. अब जब मेन बिग बॉस ओटीटी और टीवी दोनों पर स्ट्रीम हो रहा है तो ऐसे में अलग से ओटीटी वर्जन चलाना समझदारी नहीं है. क्योंकि कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार अपने आप में ब्रैंड हैं. उनकी तगड़ी व्यूअरशिप है. इसलिए बीबी ओटीटी वर्जन को बंद करने का फैसला लिया गया. 

पिछले हफ्ते प्रोडक्शन कंपनी Banijay Asia के दीपक धर ने बिग बॉस के भोजपुरी और पंजाबी वर्जन को लाने का ऐलान किया था. मेकर्स इस साल बंगाली वर्जन ला रहे हैं. ऋषि ने इस पर कहा, "अभी हम हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और मराठी में बिग बॉस चला रहे हैं. इस साल शो को एक्सपैंड किया जा रहा है. हम बिग बॉस बांग्ला ला रहे हैं. हमारे मकसद माइक्रो मार्केट्स तक पहुंचने का है. हम फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं. इससे शो को अच्छे व्यूज मिलेंगे. ऋषि ने बिग बॉस बांग्ला के होस्ट का नाम  अभी रिवील नहीं किया है. लेकिन इतना जरूर हिंट दिया कि होस्ट पैन-इंडिया लेवल पर फेमस है.

2021 में बिग बॉस का ओटीटी वर्जन लॉन्च हुआ था. इसे करण जौहर ने होस्ट किया था. दिव्या अग्रवाल शो की विनर बनी थीं. दूसरे सीजन को सलमान खान ने होस्ट किया था. इसे एल्विश यादव ने जीता था. ये सीजन ब्लॉकबस्टर रहा था. रियलिटी शो का तीसरा वर्जन अनिल कपूर ने होस्ट किया और इसकी ट्रॉफी सना मकबूल ने जीती थी.  

---- समाप्त ----
