देश छोड़ दुबई में बसाया सलमान खान की हीरोइन ने घर, बनी रियल स्टेट एजेंट, बोलीं- लाइफ बेहतर है...

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रिमी सेन ने एक्टिंग छोड़कर दुबई में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में करियर शुरू किया है. उन्होंने भारत की बदलती नीतियों और टैक्स सिस्टम को बिजनेस के लिए चुनौती बताया.

रिमी सेन की बदली लाफइ (PHOTO: Instagram @subhamitra03)
ग्लैमर वर्ल्ड की कई हसीनाएं हैं, जो किसी ना किसी वजह से एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं. इनमें से कई एक्ट्रेस घर-गृहस्थी में बिजी हैं. कुछ ने अपना बिजनेस सेट कर लिया है. अब रिमी सेन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं. रिमी को 'हंगामा', 'धूम', 'गोलमाल', और 'फिर हीरा फेरी' जैसी मूवी के लिए जाना जाता है. सलमान खान और आमिर खान जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाली रिमी लाइमलाइट से दूर हैं. जानते हैं कि इंडस्ट्री छोड़कर वो क्या कर रही हैं.

रिमी सेन ने छोड़ा बॉलीवुड 
बॉलीवुड डीवा रिमी सेन अब इंडिया छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो चुकी हैं. दुबई में रिमी अब कैमरे के सामने नहीं, बल्कि रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं. एक्ट्रेस ने Buildcaps Real Estate LLC को दिए इंटरव्यू में अपने प्रोफेशन को लेकर बात की. 

रिमी कहती हैं कि दुबई दुनियाभर के लोगों का स्वागत करता है. फिल्म बैकग्राउंड वालों का भी वेलकम करता है. यहां रियल एस्टेट स्मूथ चलता है, क्योंकि डिसिप्लिन है. एजेंट्स और एजेंसीज के साथ काम करना पड़ता है. डेवलपर्स अपना काम करते हैं, एजेंसीज अपना. सिस्टम सही है.

भारत में 2 महीने का ब्रोकरेज मांगो तो लोग ऐसे देखते हैं, जैसे क्राइम किया हो. दुबई में मस्जिदें हैं, मंदिर भी. यहां सबके बारे में सोचा जाता है. शहर का फोकस लोगों की जिंदगी बेहतर, आसान और आरामदायक बनाने पर है. 

उन्होंने अपने देश के नियमों पर बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रातोरात सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं. इससे लोगों की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है. हजारों तरह के टैक्स और तमाम उलझनें हैं. देश अब बिजनेसनेस के लायक नहीं रह गया. 

प्लास्टिक सर्जरी पर बोलीं एक्ट्रेस 
रिमी लंबे समय बाद जब पब्लिक प्लेस पर दिखीं, तो ऐसे कयास लगने लगे कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है. हिंदुस्तान टाइम्स से इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, तो ये अच्छी चीज है. मैंने सिर्फ फिलर्स, बोटॉक्स और पीआरपी ट्रीटमेंट करवाया है. रिमी कहती हैं कि 50 की उम्र के बाद मैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोच सकती हूं. 

एक्ट्रेस कहती हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत तभी पड़नी चाहिए, कोई अपराध करने के बाद फरार होना चाहे. इंडिया के बाहर कई अच्छे डॉक्टर हैं, जो फेसलिफ्ट में एक्सपर्ट हैं. मेरी स्किन ट्रीटमेंट और केयर की वजह अच्छी दिखती है. इसलिए लोगों को लग सकता है कि मैंने सर्जरी कराई है. 

कई साल पहले रिमी ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर कहा था कि वो फिल्मों में फर्नीचर बनकर रह गई थीं. इसलिए उन्होंने तंग आकर इंडस्ट्री छोड़ दी. 
 

