'दोबारा हिंदू बन जाओ, फिल्में मिलने लगेंगी', रहमान को नहीं मिल रहा काम, अनूप जलोटा ने दी सलाह

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने जबसे इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव होने की बात कही है, वो विवादों में फंस गए हैं. उनके इस बयान की आलोचना की गई है. हालांकि कई सेलेब्स ने रहमान की पैरवी करते हुए कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया है. अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने रहमान के स्टेटमेंट पर बड़ा बयान दिया है.

अनूप जलोटा ने क्या कहा?

सिंगर का कहना है वो रहमान की बातों से सहमत नहीं हैं. अनूप जलोटा ने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा- रहमान पहले हिंदू थे. उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया. बहुत नाम कमाया. लोगों को दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई. लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुस्लिम होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं म्यूजिक देने के लिए, तो फिर वो दोबारा हिंदू हो जाएं. उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हिंदू होने के बाद, कंवर्ट हो जाने के बाद, उनको फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी. यही तो उनका मतलब है. तो मेरी उन्हें सलाह है कि वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको दोबारा फिल्में मिलती हैं या नहीं.

रहमान ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी थी, बावजूद इसके कोहराम थमता हुआ नहीं दिख रहा है. म्यूजिक कंपोजर ने बीबीसी एशियन नेटवर्क संग बातचीत में कहा था कि बीते 8 सालों से उन्हें इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं मिला है. उनके मुताबिक, इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ है. इसके पीछे की वजह कम्यूनल बायस भी हो सकती है. इंडस्ट्री में क्रिएटिव लोगों को काम नहीं मिल रहा है. पावर में वो लोग बैठे हैं जो कम क्रिएटिव हैं. वो चीजों को लेकर फैसले ले रहे रहे हैं. उनके इस बयान को लेकर बवाल मचा.

विवाद बढ़ता देख रहमान ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने का नहीं था. इंडिया उनकी इंस्पिरेशन, गुरु और घर है. कभी-कभी आपके इरादों को गलत समझ लिया जाता है. लेकिन उनका इरादा संगीत को ऊपर उठाने का था. वो भारतीय होने पर सम्मान महसूस करते हैं.

रहमान का रियल नाम दिलीप कुमार था. 23 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम अपनाया था. उन्हें रहमान नाम हिंदू ज्योतिष ने सुझाया था. धर्म बदलने के बाद उनका पूरा नाम अल्लाह रक्खा रहमान पड़ा.

