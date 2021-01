Film Wrap: परिणीति की 'Girl On the Train' का टीजर रिलीज, BMC के निशाने पर सोनू सूद

एंटरटेनमेंट जगत में बुधवार के दिन कई दिलचस्प खबरों का स‍िलस‍िला जारी रहा. एक्ट्रेस पर‍िणीति चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म गर्ल ऑन द ट्रेन का टीजर रिलीज किया गया. वहीं एक्टर सोनू सूद पर बीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए. बीएमसी की नजरों में सोनू लगातार अवैध निर्माण में शामिल रहे हैं. इसके अलावा मनोरंजन जगत की और भी खबरों को जानने के लिए पढ़ें फिल्म रैप.

परिणीति की Girl On the Train का टीजर रि‍लीज, 20 सेकेंड में हो जाएंगे हैरान

बॉलीवुड में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री पर फिल्में कम बनती दिखती हैं. अपने डॉर्क टॉपिक की वजह से कई बार मेकर्स ऐसी फिल्में बनाने से हिचकते हैं. लेकिन बीते कुछ समय में इस ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है. इसका सबसे उदाहरण है परिणीति चोपड़ा की जिनकी फिल्म The Girl on the Train का टीजर रिलीज कर दिया गया है. टीजर को देख रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और परिणीति का लुक भी सभी को डरा रहा है.

'सोनू सूद ने अवैध निर्माण के मामले में हमेशा तोड़े नियम', कोर्ट में BMC की दलील

अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी के निशाने पर आए एक्टर सोनू सूद की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. बीएमसी की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई है कि एक्टर अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं. बीएमसी की नजरों में सोनू लगातार अवैध निर्माण में शामिल रहे हैं. वहीं बीएमसी की तरफ से सोनू के तमाम आरोपों को भी एक रणनीति बता दिया गया है.

विराट-अनुष्का की फोटोग्राफर्स से अपील, 'प्राइवेसी बनाएं रखें, हमारी बच्ची की तस्वीरें मत खींचिए'

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के परिवार में 11 जनवरी को एक और सदस्य जुड़ गया. अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया जिसके बाद विराट ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी जानकारी फैन्स को दी. पहले भी निजी जिंदगी में मीडिया की दखलअंदाजी की शिकायत कर चुके विराट-अनुष्का ने अब फोटोग्राफर्स से अपील की है कि वो उनकी बेटी की तस्वीरें नहीं क्लिक करें.

राखी ने मांग में भरा अभिनव के नाम का सिंदूर, पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रपोज

बिग बॉस 14 दिन प्रतिदिन मजेदार होता जा रहा है. राखी घर में खूब एंटरटेनमेंट करती नजर आती हैं. पिछले कुछ एपिसोड से राखी, अभिनव को पसंद करने लगी हैं. जो देखने में काफी मजेदार है. कलर्स टीवी का एक प्रोमो वायरल हो रहा है. जिसमें राखी सावंत, अभिनव शुक्ला के नाम का सिंदूर अपनी मांग भर लेती हैं. बाद में वो पानी की टंकी पर चढ़कर अभिनव को प्रपोज कर देती हैं. अपने प्रपोजल के टाइम राखी अभिनव को आई लव यू भी बोलती नजर आईं. अपनी मांग भर कर राखी अभिनव से एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी पूछती हैं.

सोशल मीडिया पर छाया ईशा गुप्ता का ग्लैमरस अंदाज, वायरल हुई टॉपलेस तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं. बीते कुछ दिनों में उन्होंने अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं.