Film Wrap: 12.45 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीद कर पछताए बादशाह, बॉर्डर 2 की सक्सेस का बाद आएगी पार्ट 3!

बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं. रैपर और सिंगर बादशाह अपनी 12.45 करोड़ रुपये की लग्जरी रोल्स रॉयस कार को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतनी महंगी कार खरीदने के बाद बादशाह को इसका पछतावा हो रहा है, उनका कहना है कि वो खुश नहीं है. वहीं दूसरी तरफ, बॉक्स ऑफिस पर Border 2 की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स काफी उत्साहित हैं. फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए अब यह चर्चा तेज हो गई है कि Border 2 के बाद Border 3 भी लाई जा सकती है, जिससे यह फ्रेंचाइजी और आगे बढ़ सकती है. ऐसी ही मंगलवार की और बड़ी खबरों को जानने के लिए पढ़ें हमारा फिल्म रैप.

हीरोईन नहीं बन पाने का अर्चना पूरन सिंह को मलाल? C-Grade फिल्में करके चलाया घर

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की शादी को 33 साल हो चुके हैं. मगर ज्यादातर सेलिब्रिटी कपल्स की तरह उन्हें भी अपनी शादी में एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था. कई बार दोनों ने इसके बारे में खुलकर बात भी की हैं. हाल ही में अर्चना के यूट्यूब चैनल पर कपल ने एक बार फिर मुश्किल दिनों को याद किया.

Border 2 सिर्फ 4 दिन में बनी ब्लॉकबस्टर, अब अनाउंस हुई Border 3! 1971 के युद्ध से फिर निकलेगी नई कहानी?

सनी देओल की 'बॉर्डर' ने 30 साल पहले थिएटर्स में जो धमाका किया था, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है. तीन दशक बाद आया सीक्वल 'बॉर्डर 2' फिर से जनता को भारत-पाक युद्ध में बलिदान देने वाले बहादुरों की कहानी दिखाकर दिल जीत रही है. शुक्रवार से सोमवार तक सिर्फ 4 दिनों में 193 करोड़ कमाकर 'बॉर्डर 2' अभी से ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. 'बॉर्डर' फ्रैंचाइज़ी की धमाकेदार सक्सेस को और आगे बढ़ाने के लिए मेकर्स ने 'बॉर्डर 3' भी अनाउंस कर दी है.

12.45 करोड़ की Rolls Royce खरीदकर पछताए बादशाह, बोले- 10 मिनट में ही...

फेमस रैपर बादशाह लैविश लाइफ जीते हैं. पिछले साल उन्होंने लग्जरी कार रोल्स-रॉयस कुलिनन सीरीज II खरीदकर हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि बादशाह भारतीय मूल के पहले ऐसे म्यूजिशियन थे, जिन्होंने ये कार खरीदी थी. अब बादशाह ने अपनी करोड़ों की रोल्स-रॉयस खरीदने को लेकर शॉकिंग बयान दिया है.

'कास्टिंग काउच नहीं होता', चिरंजीवी के बयान पर बवाल, चिन्मयी का जोरदार पलटवार- गलती महिलाओं की...

तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के ये कहने कि- 'फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज नहीं होती और अगर किसी के साथ बुरा अनुभव हुआ है तो उसमें उनकी अपनी पसंद और हालात का भी हाथ हो सकता है', के बाद एक जुबानी जंग सी छिड़ गई है. मशहूर सिंगर और वॉइस आर्टिस्ट चिन्मयी ने खुलकर उनके बयान को गलत बताया है.

करोड़ों की मालकिन करिश्मा कपूर, मुंबई की हर बिल्डिंग में एक फ्लैट! अक्षय कुमार ने खोली पोल

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का कपूर सिस्टर्स करीना कपूर और करिश्मा कपूर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. हाल ही में करिश्मा, अक्षय के टीवी गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का हिस्सा बनीं. शो पर अक्षय ने करिश्मा के साथ काफी मस्ती की और उन्हें उनकी प्रॉपर्टी को लेकर चिढ़ाया. उन्होंने करिश्मा से कहा कि उनके परिवार के पास बांद्रा की लगभग हर बिल्डिंग में एक फ्लैट है.

