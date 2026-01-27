12.45 करोड़ की Rolls Royce खरीदकर पछताए बादशाह, बोले- 10 मिनट में ही...

फेमस रैपर बादशाह लैविश लाइफ जीते हैं. पिछले साल उन्होंने लग्जरी कार रोल्स-रॉयस कुलिनन सीरीज II खरीदकर हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि बादशाह भारतीय मूल के पहले ऐसे म्यूजिशियन थे, जिन्होंने ये कार खरीदी थी. अब बादशाह ने अपनी करोड़ों की रोल्स-रॉयस खरीदने को लेकर शॉकिंग बयान दिया है.

क्यों नहीं टिक पाई बादशाह की खुशी?

बादशाह ने जो रोल्स-रॉयस गाड़ी खरीदी थी, उसकी मुंबई में ऑन रोड कीमत 12.45 करोड़ रुपये से शुरू होती है. रैपर ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर इतनी महंगी कार नहीं खरीदी थी, बल्कि अचानक ही इसे लेने का फैसला किया था. वो सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक SUVs खरीदने के थ्रिल को एक्सपीरियंस करना चाहते थे. मगर उनका उत्साह बहुत कम समय के लिए ही रहा.

करोड़ों की रोल्स-रॉयस गाड़ी खरीदने पर बादशाह ने कर्ली टेल्स को दिए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा- मुझे लगता है कि मेरा गाड़ी खरीदने का फैसला काफी इंपल्सिव था. जल्दी से तय कर लिया था कि आज लेनी है.

बादशाह ने आगे बताया कि गाड़ी खरीदने की उनकी एक्साइटमेंट कुछ ही वक्त में खत्म हो गई थी. रैपर बोले- बादशाह वाली फीलिंग है. ये अच्छी कार है. सिर्फ 10-15 मिनट रहा था उसका जोश और फिर लगने लगा कि अब अगला क्या? बादशाह ने माना की इतनी महंगी कार खरीदने की खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रही, ये बस बकेट लिस्ट पूरी करने जैसा था.

लग्जरी चीजों को हासिल करना चाहते हैं बादशाह

बादशाह ने आगे कहा कि उनका हमेशा से ये माइंडसेट रहा है कि वो टेक्नोलॉजी और लग्जरी में हमेशा बेस्ट चीजों को अपने नाम करें. उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी चीज सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो उसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. इस बारे में बात करते हुए रैपर बोले- मेरा मन करता है कि जो भी बेस्ट है टेक्नोलोजिकली वो मेरे पास हो.

बादशाह से आगे पूछा गया कि अगर कोई संकट आता है तो वो क्या चुनेंगे? इसपर उन्होंने जवाब दिया- अगर मेरे घर में आग लग जाती है तो मैं गाड़ी बचाऊंगा. मुझे फिर गाड़ी में ही रहना पड़ेगा.

बादशाह ने ये भी बताया कि भले ही उन्होंने बहुत महंगी चीजें खरीदी हैं, मगर वो पैसे की वैल्यू करते हैं. वो बोले- मैं आज भी कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग देखता हूं. मैं नहीं चाहता कि मेरी ये आदत कभी भी छूटे. बादशाह ने ये भी कहा कि भले ही उन्हें लग्जरी पसंद है. मगर वो पैसों को कभी रिश्तों से ऊपर नहीं रखते. वैसे बादशाह के इन ख्यालों के बारे में आपकी क्या राय है?

