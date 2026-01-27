Border 2 सिर्फ 4 दिन में बनी ब्लॉकबस्टर, अब अनाउंस हुई Border 3! 1971 के युद्ध से फिर निकलेगी नई कहानी?

सनी देओल की 'बॉर्डर' ने 30 साल पहले थिएटर्स में जो धमाका किया था, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है. तीन दशक बाद आया सीक्वल 'बॉर्डर 2' फिर से जनता को भारत-पाक युद्ध में बलिदान देने वाले बहादुरों की कहानी दिखाकर दिल जीत रही है. शुक्रवार से सोमवार तक सिर्फ 4 दिनों में 193 करोड़ कमाकर 'बॉर्डर 2' अभी से ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. 'बॉर्डर' फ्रैंचाइज़ी की धमाकेदार सक्सेस को और आगे बढ़ाने के लिए मेकर्स ने 'बॉर्डर 3' भी अनाउंस कर दी है.

'बॉर्डर 3' के लिए तैयार निधि दत्ता-भूषण कुमार

1997 में आई ऑरिजिनल 'बॉर्डर' के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर जे. पी. दत्ता की बेटी, निधि दत्ता ने भूषण कुमार (टी-सीरीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर) के साथ मिलकर 'बॉर्डर 2' प्रोड्यूस की थी. पहले 4 दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स ही बता रही हैं कि सनी देओल की 'बॉर्डर 2' धमाकेदार सक्सेस लेकर आई है. मंगलवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि निधि दत्ता और भूषण कुमार ने 'बॉर्डर 3' के लिए फिर से हाथ मिलाया है. हालांकि अभी प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स नहीं आई हैं.

अनुराग सिंह ही करेंगे डायरेक्ट?

'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के बेहद पॉजिटिव रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस सक्सेस को देखकर ये चांस पूरा नजर आता है कि अनुराग ही 'बॉर्डर 3' भी डायरेक्ट करेंगे. इस अनुमान के पीछे एक ठोस कारण ये है कि हाल ही में भूषण कुमार ने अनुराग सिंह के साथ भी कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हाथ मिलाने की अनाउंसमेंट की थी. इसलिए अनुराग के 'बॉर्डर 3' डायरेक्ट करने का चांस भी मजबूत नजर आता है.

फिर से सेंटर में होगा 1971 का भारत-पाक युद्ध?

'बॉर्डर' की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा रही लोंगेवाला की लड़ाई पर बेस्ड थी. 'बॉर्डर 2' की कहानी में 1971 के ही युद्ध से पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई, जम्मू में पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज़ खान और अरब सागर में भारत की नेवी को लड़ते दिखाया गया है. लेकिन 1971 की लड़ाई भारत ने कई मोर्चों पर लड़ी थी.

पांच युद्ध लड़ चुके भारत के इतिहास में 1971 की जीत को बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि तब हमने पाकिस्तान से कई मोर्चों पर लड़ाई जीती थी. अभी तक आई दोनों 'बॉर्डर' फिल्मों ने पूर्वी मोर्चे की कहानी को तो छुआ भी नहीं है, जहां पाकिस्तान के 90 हजार से ज्यादा सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर किया था.

भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं में 1971 युद्ध के बहुत सारे चैप्टर हैं. अभी तो 'बॉर्डर 3' अनाउंस हुई है. ये देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स अगली फिल्म में 1971 युद्ध की कौन सी नई कहानियां बड़े पर्दे पर लेकर आते हैं. और इस बार सनी के हिस्से कौन सा दमदार किरदार आता है.

