scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कास्टिंग काउच नहीं होता', चिरंजीवी के बयान पर बवाल, चिन्मयी का जोरदार पलटवार- गलती महिलाओं की...

चिरंजीवी के कास्टिंग काउच पर दिए बयान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सिंगर चिन्मयी ने बयान को गलत बताते हुए इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई सामने रखी है.

Advertisement
X
चिन्मयी ने दिया चिरंजीवी को जवाब (Photo: IMDb)
चिन्मयी ने दिया चिरंजीवी को जवाब (Photo: IMDb)

तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के ये कहने कि- 'फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज नहीं होती और अगर किसी के साथ बुरा अनुभव हुआ है तो उसमें उनकी अपनी पसंद और हालात का भी हाथ हो सकता है', के बाद एक जुबानी जंग सी छिड़ गई है.  मशहूर सिंगर और वॉइस आर्टिस्ट चिन्मयी ने खुलकर उनके बयान को गलत बताया है. 

भड़कीं सिंगर, दिखाया आईना

चिन्मयी ने साफ कहा कि इंडस्ट्री में ऐसे पुरुष मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि महिलाएं उनसे काम के बदले सेक्सुअल फेवर देने की हकदार हैं. उन्होंने ये भी कहा कि यौन शोषण जैसी घटनाएं इसलिए नहीं होतीं क्योंकि पीड़ित महिलाएं 'खुद चाहती थीं.' चिन्मयी ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मशहूर गीतकार वैरामुथु ने कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की थी. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं इसलिए नहीं होतीं क्योंकि महिलाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

'उसूलों पर रहो कोई गलत नहीं करेगा', कास्टिंग काउच पर चिरंजीवी का बड़ा बयान
Mana Shankara Vara Prasad Garu
फिल्म देखते-देखते चिरंजीवी के फैन की हुई मौत, थिएटर में पसरा सन्नाटा
nagaarjuna rashmika
Rashmika पर फिदा साउथ सुपरस्टार्स, सुनकर शरमाई एक्ट्रेस
Chiranjeevi, Chiranjeevi daughters, Chiranjeevi granddaughters
बेटे की चाह मरती क्यों नहीं... बेटे रामचरण से चिरंजीवी की 'डिमांड' के पीछे वजह क्‍या है?
Chiranjeevi Allu Family
शूटिंग रोककर अल्लू अर्जुन के परिवार से म‍िलने पहुंचे चिरंजीवी

उन्होंने आगे बताया कि चिरंजीवी जैसे बड़े सितारे ऐसा क्यों सोचते होंगे. उनके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बहुत आम है. अगर महिलाएं 'फुल कमिटमेंट' नहीं देतीं, तो उन्हें काम नहीं दिया जाता. उन्होंने कहा कि 'फुल कमिटमेंट' इंडस्ट्री में सेक्सुअल फेवर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है.

Advertisement

X पर एक लंबे पोस्ट में चिन्मयी ने लिखा कि कई पुरुष ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहां उन्हें लगता है कि वे महिलाओं से फिजिकल इंटीमेसी की मांग कर सकते हैं और इसकी उम्मीद भी रखते हैं.

उन्होंने एक और सच्ची घटना बताई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक व्यक्ति ने स्टूडियो में एक महिला म्यूजिशियन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. डर के कारण वो महिला साउंड बूथ में खुद को बंद कर लेती है. बाद में एक सीनियर व्यक्ति ने आकर उसे बचाया. उस घटना के बाद उस महिला ने वो जगह छोड़ दी. चिन्मयी ने ये भी बताया कि एक पुरुष सिंगर ने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें ऑनलाइन अश्लील तस्वीरें भेजी.

चिरंजीवी के बयान पर सीधा जवाब देते हुए चिन्मयी ने कहा कि वो ऐसे दौर से आते हैं जहां पुरुष और महिला कलाकार आपस में दोस्त या परिवार जैसे होते थे और एक-दूसरे का सम्मान करते थे. उन्होंने कहा कि MeToo मूवमेंट को वो पीढ़ी ठीक से समझ नहीं पाई, और कुछ वरिष्ठ महिला कलाकारों ने भी शोषण के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं का मजाक उड़ाया.

चिन्मयी ने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री किसी के चरित्र का आईना होती है- ये बात पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा- वैरामुथु ने मुझे इसलिए नहीं छुआ क्योंकि मैं चाहती थी. मैं तब बहुत छोटी थी, बस किशोरावस्था से बाहर निकली थी. मैं उन्हें अपना गुरु मानती थी, एक महान गीतकार समझती थी और कभी नहीं सोचा था कि वो असुरक्षित इंसान हो सकते हैं. मेरी मां भी उसी जगह मौजूद थीं, फिर भी उन्होंने गलत हरकत की. मां का साथ होना भी ऐसे लोगों को नहीं रोकता. असली समस्या ऐसे पुरुष हैं जो काम देने के बदले फिजिकल इंटीमेसी को अपना हक समझते हैं.

Advertisement

चिरंजीवी का विवादित बयान

तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने ये विवादित बयान हैदराबाद में 25 जनवरी को आयोजित एक खास कार्यक्रम के दौरान दिया. ये इवेंट उनकी हालिया फिल्म मना शंकरा वर प्रसाद गरु की सफलता के जश्न के लिए रखा गया था.

कार्यक्रम में बोलते हुए चिरंजीवी ने कहा- ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है. अगर कुछ लोग यहां सफल नहीं हो पाए, या कुछ कहते हैं कि इंडस्ट्री में नकारात्मक लोग हैं, या किसी को बुरे अनुभव हुए हैं, तो मेरा मानना है कि इसके लिए कहीं न कहीं उनकी अपनी गलती भी होती है.

उन्होंने आगे कहा- अगर आप सख्त और गंभीर रहते हैं, तो कोई भी आपका गलत फायदा नहीं उठा सकता. तब कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज नहीं होगी. ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है. आपकी असुरक्षा की वजह से आपको लग सकता है कि शायद ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए. अगर आप प्रोफेशनल तरीके से पेश आते हैं, तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा. ये इंडस्ट्री एक आईने की तरह है- आप जैसा दिखाते हैं, वही वापस दिखता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement