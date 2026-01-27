करोड़ों की मालकिन करिश्मा कपूर, मुंबई की हर बिल्डिंग में एक फ्लैट! अक्षय कुमार ने खोली पोल

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का कपूर सिस्टर्स करीना कपूर और करिश्मा कपूर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. हाल ही में करिश्मा, अक्षय के टीवी गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का हिस्सा बनीं. शो पर अक्षय ने करिश्मा के साथ काफी मस्ती की और उन्हें उनकी प्रॉपर्टी को लेकर चिढ़ाया. उन्होंने करिश्मा से कहा कि उनके परिवार के पास बांद्रा की लगभग हर बिल्डिंग में एक फ्लैट है.

करिश्मा के पास कितने फ्लैट्स

करिश्मा को चिढ़ाते हुए अक्षय ने कहा, बांद्रा में हर बिल्डिंग में इनका एक फ्लैट होता है. बिल्डिंग के आगे बोर्ड पर लिखा होता है ‘K कपूर’. वो अपना पूरा नाम नहीं लिखते. उनकी मां बबीता कपूर के नेमप्लेट पर ‘B कपूर’ लिखा होता है. अक्षय कुमार ने मजाक में कहा कि मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लोग इतने फ्लैट्स क्यों खरीद रहे हैं. जवाब में उन्होंने कहा कि वो सैंटाक्रूज और खार भी फ्लैट्स लेना चाहते हैं.

एक्टर ने करिश्मा की खिंचाई करते हुए कहा कि लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार हैं. ये किसी भी बिल्डिंग में एक से ज्यादा फ्लैट नहीं खरीदते हैं. बिल्डिंग के बाकी फ्लैट्स ये दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं. करिश्मा हर रात अलग फ्लैट में सोती है.

अक्षय की मस्तीभरी बातों का जवाब देते हुए करिश्मा ने कहा कि कुछ भी. आपको पता है कि ये पूरा जुहू खरीद चुके हैं.

क्या सच कह रहे हैं अक्षय?

ये पहली बार नहीं है जब अक्षय ने कपूर सिस्टर्स को उनकी प्रॉपर्टी के बारे में चिढ़ाया है. इससे पहले अक्षय कुमार, करीना कपूर के साथ द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में नजर आए थे. शो उन्होंने करीना को चिढ़ाते हुए कहा था कि दो बहनें हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इस औरत के पास बांद्रा की हर बिल्डिंग में एक फ्लैट है. सभी फ्लैटों से किराया नहीं मिलता क्या? करीना ने भी करिश्मा की तरह अक्षय को जवाब दिया था कि ये कुछ भी बोलते हैं.

अक्षय कुमार बार-बार करिश्मा और करीना को उनकी प्रॉपर्टी के लिए टीज करते हैं. ऐसा लगता है कि उनके मजाक में सच छिपा है.

