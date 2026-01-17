scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: बी प्राक को लॉरेंस गैंग ने दी धमकी, 38 की उम्र में दुल्हन बनेंगी 'बबीता जी'?

शनिवार के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी कुछ हुआ. बॉलीवुड सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली. वहीं 'तारक मेहता' सीरियल की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने 38 की उम्र में अपनी शादी का प्लान बताया.

Advertisement
X
बी प्राक, मुनमुन दत्ता
बी प्राक, मुनमुन दत्ता

शनिवार का दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी रोमांचक रहा. आज कई बड़ी खबरें सामने आईं जिसने जनता के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं. सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली. उनसे 10 करोड़ रुपये की डिमांड की गई, जिसे अगर सिंगर ने पूरा नहीं किया तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा. 

वहीं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता ने अपने नए इंटरव्यू में शादी की बात की. उन्होंने बताया कि वो अब 38 की उम्र में शादी करेंगी या नहीं. साथ ही अपने ब्रेकअप पर भी एक्ट्रेस ने कुछ बातें साझा कीं. 

6 साल छोटी तब्बू संग रिश्ते में थे संजय कपूर, धोखा देकर महीप संग रचाई थी शादी, जब कहा- मेरी उम्र...

सम्बंधित ख़बरें

'10 करोड़ दे, वरना...', सुनें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बी प्राक को धमकी
सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की धमकी, मांगी 10 करोड़ की रंगदारी
B Praak
Singer B Praak को जान से मारने की धमकी
B Praak, B Praak son death
सिंगर बी प्राक को धमकी, लॉरेंस गैंग ने कहा- '10 करोड़ दो वरना मिट्टी में...'
B praak becomes father second time blessed with baby boy
बी प्राक के घर गूंजी नन्हे मेहमान की किलकारी, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर ने महीप कपूर संग शादी रचाई है. लेकिन शादी से पहले वो एक्ट्रेस तब्बू संग रिश्ते में थे. मगर अफसोस दोनों का रिलेशनशिप चंद दिनों में ही खत्म हो गया था और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी थी. 

1300 करोड़ पार हुई 'धुरंधर', टेस्ला कार लेकर सड़क पर निकले संजय दत्त, इतनी है कीमत

संजय दत्त की दमदार वीडियो सामने आई है. इसमें उन्हें टेस्ला का साइबर ट्रक ड्राइव करते देखा जा सकता है. ये ट्रक किसी के लिए होश उड़ाने के लिए काफी है.

Advertisement

सिंगर बी प्राक को धमकी, लॉरेंस गैंग ने कहा- '10 करोड़ दो वरना मिट्टी में...'

बी प्राक को धमकी देने वाले कॉलर ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया. आरजू बिश्नोई जो लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का है और विदेश में छिप कर बैठा है. उसने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि हेलो आरजू बिश्नोई बोल रहा हूं, उसको बी प्राक को मैसेज कर देना कि 10 करोड़ रुपये चाहिए.

38 की उम्र में दुल्हन बनेंगी तारक मेहता की बबीता जी, विदेश में बसाएंगी घर? बोलीं- प्यार...

मुनमुन से पूछा गया कि आपको शादी करनी है? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे प्यार से प्यार है. एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो किसी फॉरेनर (विदेशी) से शादी करेंगी. इस पर उन्होंने कहा कि हां. 

'बॉलीवुड में नहीं मिल रहा काम', एआर रहमान के बयान पर जावेद अख्तर ने किया रिएक्ट, कहा- उनका कद...

हाल ही में एआर रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह सांप्रदायिक एंगल और बदलते पावर डायनेमिक्स को बताया था. अब इस पर जावेद अख्तर का रिएक्शन आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement