38 की उम्र में दुल्हन बनेंगी तारक मेहता की बबीता जी, विदेश में बसाएंगी घर? बोलीं- प्यार...

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैन्स का फेवरेट शो है. इस शो ने कई चेहरों को लोकप्रिय बनाया है. इनमें से एक मुनमुन दत्ता भी हैं. मुनमुन शो में बबीता जी का किरदार निभाकर घर-घर लोकप्रिय हो गई हैं. मुनमुन पर्सनल और प्रोफेशनल को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. पर बहुत कम होता है, जब उन्होंने किसी अफवाह पर रिएक्ट किया हो. पहली बार मुनमुन ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई सारी बातें शेयर की हैं.

कब शादी करेंगी मुनमुन?

मुनमुन दत्ता ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में प्यार, शादी और ब्रेकअप को लेकर अनकही बातें बताईं. मुनमुन से पूछा गया कि आपको शादी करनी है? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे प्यार से प्यार है. पर अभी तक मैं इसे लेकर क्लियर नहीं हूं कि मुझे शादी करनी है या नहीं. अगर मेरी किस्मत में लिखी होगी, तो शादी हो जाएगी. मैं वो लड़की नहीं हूं, जो शादी के पीछे भागे.

मुनमुन कहती हैं कि मेरा बचपन से कभी ये सपना नहीं रहा कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए. या फिर मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए. उनसे पूछा गया कि आपको कैसे लड़के पसंद हैं. वो कहती हैं कि लड़का गुड लुकिंग हो. होशियार हो. उसके पास पैसा होना. कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए. मैं वो लड़की नहीं हूं जो झूठ बोले. मुझे लड़के में ये सारी चीजें चाहिए.

मुनमुन कहती हैं कि आज कल मुझे कोरियन एक्टर्स पर बहुत क्रश हो रहा है. मुझे वो पसंद आ रहे हैं.

विदेशी लड़के संग बसाएंगी घर

एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो किसी फॉरेनर (विदेशी) से शादी करेंगी. इस पर उन्होंने कहा कि हां. मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है. क्योंकि हिंदुस्तानी पुरुष थोड़े अलग होते हैं. फॉरेनर के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो पैदा कहीं होते हैं और रहते कहीं और हैं. इससे उनकी सोच पर बहुत असर पड़ता है. क्योंकि ट्रैवल से आपकी सोच बदलती है. वो महिलाओं के साथ बहुल सलीके से पेश से आते हैं.

मुझे लगता है कि बहुत सारी भारतीय महिलाएं मेरी बात से सहमत होगीं. मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुस्तानी पुरुष गलत होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं. कई हिंदुस्तानी लड़के मेरे अच्छे दोस्त हैं. वो बहुत अच्छे हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है.

