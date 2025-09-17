Film Wrap: 21 साल की हसीना को तलाकशुदा एक्टर से हुआ प्यार? धनश्री की सादगी पर फिदा पवन सिंह

फिल्म रैप की दुनिया में आप जानेंगे कि आखिर मनोरंजन में बुधवार के दिन क्या-क्या हुआ. 'बिग बॉस 19' में अशनूर कौर, अभिषेक बजाज की काफी अच्छी दोस्त बन गई हैं. दोनों को घरवाले लिंक कर रहे हैं. वहीं, रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है. धनश्री और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की केमिस्ट्री फैन्स को काफी पसंद आ रही है. इसके अलावा ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते को लेकर एक प्रोड्यूसर-डायरेक्टर ने काफी खुलासे किए हैं.

