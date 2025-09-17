Film Wrap: 21 साल की हसीना को तलाकशुदा एक्टर से हुआ प्यार? धनश्री की सादगी पर फिदा पवन सिंह

फिल्म रैप में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. रियलिटी शोज 'बिग बॉस 19' और 'राइज एंड फॉल' काफी सुर्खियां बटोर रहा है. शो में पर्सनल लाइफ से जुड़े कंटेस्टेंट्स काफी खुलासे कर रहे हैं. इसके अलावा मलाइका ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की ट्रोलिंग से अब फर्क नहीं पड़ता.
क्यों ससुराल छोड़ मां के घर जाती थीं ऐश्वर्या, सास से परेशान या ले रही थीं तलाक?
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें बीते दिनों लाइमलाइट में थीं. हालांकि कपल ने कभी इन बातों पर रिएक्ट नहीं किया.
21 साल की हसीना को तलाकशुदा एक्टर से हुआ प्यार? कुनिका के आरोपों पर मचा हंगामा
बिग बॉस हाउस इन दिनों कबड्डी का अखाड़ा बना हुआ है. घर में जुबानी जंग के अलावा फिजिकल फाइट भी हो रही हैं.
'वो सब कुछ था', चहल संग टूटी शादी, चुप्पी ने बर्बाद किया धनश्री का करियर? बोलीं- मेरी परवरिश...
धनश्री वर्मा रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपने और एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल के रिश्ते पर खुलकर बात कर रही हैं.
'रिश्तों को लेकर हमेशा जज हुई...' मलाइका अरोड़ा का छलका दर्द, ट्रोलिंग से नहीं पड़ता फर्क
मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ, फैशन और फिटनेस को लेकर बात की. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने खुद को एक्सप्लेन करना छोड़कर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया.
'लाल लिपस्टिक-बिंदी' धनश्री की सादगी पर फिदा पवन सिंह, काम छोड़ने को हुए तैयार
राइज एंड फॉल में पवन सिंह और धनश्री वर्मा के बीच एक खास बॉन्ड देखने को मिल रहा है. पवन सिंह अकसर धनश्री से उनकी खूबसरती की तारीफ करते देखे जाते हैं.