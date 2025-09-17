scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: 21 साल की हसीना को तलाकशुदा एक्टर से हुआ प्यार? धनश्री की सादगी पर फिदा पवन सिंह

फिल्म रैप की दुनिया में आप जानेंगे कि आखिर मनोरंजन में बुधवार के दिन क्या-क्या हुआ. 'बिग बॉस 19' में अशनूर कौर, अभिषेक बजाज की काफी अच्छी दोस्त बन गई हैं. दोनों को घरवाले लिंक कर रहे हैं. वहीं, रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है. धनश्री और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की केमिस्ट्री फैन्स को काफी पसंद आ रही है. इसके अलावा ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते को लेकर एक प्रोड्यूसर-डायरेक्टर ने काफी खुलासे किए हैं.

Advertisement
X
बिग बॉस 19 में अशनूर कौर (PHOTO: Instagram @ashnoorkaur)
बिग बॉस 19 में अशनूर कौर (PHOTO: Instagram @ashnoorkaur)

फिल्म रैप में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. रियलिटी शोज 'बिग बॉस 19' और 'राइज एंड फॉल' काफी सुर्खियां बटोर रहा है. शो में पर्सनल लाइफ से जुड़े कंटेस्टेंट्स काफी खुलासे कर रहे हैं. इसके अलावा मलाइका ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की ट्रोलिंग से अब फर्क नहीं पड़ता. 

क्यों ससुराल छोड़ मां के घर जाती थीं ऐश्वर्या, सास से परेशान या ले रही थीं तलाक?
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें बीते दिनों लाइमलाइट में थीं. हालांकि कपल ने कभी इन बातों पर रिएक्ट नहीं किया.

21 साल की हसीना को तलाकशुदा एक्टर से हुआ प्यार? कुनिका के आरोपों पर मचा हंगामा
बिग बॉस हाउस इन दिनों कबड्डी का अखाड़ा बना हुआ है. घर में जुबानी जंग के अलावा फिजिकल फाइट भी हो रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अशनूर कौर और अभिषेक बजाज (Photo: Instagram @humarabajaj24/ashnoorkaur)
अशनूर कौर ने दोस्त को दिया धोखा, चिल्लाए अभिषेक, रो पड़ी एक्ट्रेस 
Bigg Boss 19
Bigg Boss 19 Day 4: कौन जीतेगा कप्तानी की रेस? 
Salman Khan,Raghav Chadha,Parineeti Chopra
Film Wrap: मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, पहले ही दिन Bigg Boss में हलचल तेज 
Ashnoor Kaur
बॉयफ्रेंड बनाएंगी 21 साल की Ashnoor, कैमरे पर करेंगी रोमांस? 
Kunika amaal malik in Bigg boss 19
बिग बॉस के घर में वकालत करेंगी कुनिका, विवादों में घिरे अमाल मलिक ने ली एंट्री, सलमान को हुई चिंता 

'वो सब कुछ था', चहल संग टूटी शादी, चुप्पी ने बर्बाद किया धनश्री का करियर? बोलीं- मेरी परवरिश...
धनश्री वर्मा रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपने और एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल के रिश्ते पर खुलकर बात कर रही हैं.

'रिश्तों को लेकर हमेशा जज हुई...' मलाइका अरोड़ा का छलका दर्द, ट्रोलिंग से नहीं पड़ता फर्क
मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ, फैशन और फिटनेस को लेकर बात की. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने खुद को एक्सप्लेन करना छोड़कर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया.

Advertisement

'लाल लिपस्टिक-बिंदी' धनश्री की सादगी पर फिदा पवन सिंह, काम छोड़ने को हुए तैयार
राइज एंड फॉल में पवन सिंह और धनश्री वर्मा के बीच एक खास बॉन्ड देखने को मिल रहा है. पवन सिंह अकसर धनश्री से उनकी खूबसरती की तारीफ करते देखे जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement