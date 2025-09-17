scorecardresearch
 

'रिश्तों को लेकर हमेशा जज हुई...' मलाइका अरोड़ा का छलका दर्द, ट्रोलिंग से नहीं पड़ता फर्क

मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ, फैशन और फिटनेस को लेकर बात की. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने खुद को एक्सप्लेन करना छोड़कर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया. मलाइका का मानना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं.

मलाइका ने ट्रोलिंग पर किया रिएक्ट (Photo: Instagram @malaikaaroraofficial)
मलाइका अरोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेज में शामिल हैं, जिनके पीछे ट्रोल्स किसी ना किसी बात को लेकर पड़े रहते हैं. कभी उन्हें रिलेशनशिप्स को लेकर जज किया गया. तो कभी वॉक के लिए ट्रोल किया गया. लेकिन एक्ट्रेस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती रहती हैं.

हेटर्स को मलाइका का जवाब

एक इंटव्यू में मलाइका ने फैशन, फिटनेस और पर्सनल लाइफ पर बात की. उन्होंने लोगों की जजमेंट पर रिएक्ट किया. एक्ट्रेस का कहना है वो हमेशा अपने दिल की सुनती हैं. तभी ऐसी निगेटिव बातों को इग्नोर कर पाती हैं.

मलाइका ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में कहा- लोगों के विचारों से डील करना मुश्किल होता है. क्योंकि वो आपको ज्ञान देना पसंद करते हैं. मैं अपने करियर, कपड़ों और रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा जज हुई हूं. लेकिन जिस दिन मैंने खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ा, मैंने खुद को फ्री महसूस किया. ये मेरा सबसे बड़ा टेकवे है. जो नरेटिव आप खुद को लेकर लिखते हो, जिंदगी में बस वो ही मैटर करता है.

अपनी शर्तों पर जिंदगी जी- मलाइका

मुझे बेहद बोल्ड और बेबाक बोला गया. लेकिन सच कहूं तो इसे मैं सम्मान के तौर पर लेती हूं. अगर मैं किसी के लिए बहुत ज्यादा हूं, तो शायद वो मेरे लिए काफी ही नहीं है. मलाइका ने बताया कि उन्होंने हमेशा से जिंदगी अपने शर्तों पर जी है. चाहे वो फैशन हो, फिटनेस हो या पर्सनल चॉइस. जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं होंगे, तब तक रियल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. उनका मानना है सेल्फ डाउट होना नेचुरल चीज है. मलाइका के लिए कॉन्फिडेंस का मतलब है अनिश्चितता की तरफ ग्रेस के साथ बढ़ना.

चर्चा में रही पर्सनल लाइफ

वर्कफ्रंट पर मलाइका ने कई आइटम सॉन्ग किए हैं. फिल्म 'छैया छैया' और 'मुन्नी बदनाम' उनके हिट सॉन्ग हैं. उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा हाईलाइट रही. 2017 में अरबाज खान संग उनका तलाक हुआ. एक्स कपल का एक बेटा है. अरबाज जहां दूसरी शादी कर सेटल हो चुके हैं. वहीं मलाइका का अर्जुन कपूर संग अफेयर था. अब उनका ब्रेकअप हो चुका है. मलाइका और अर्जुन रिश्ता टूटने के बाद भी दोस्त बने हुए हैं.

---- समाप्त ----
