scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यश की 'टॉक्सिक' का टीजर देख हैरान हुए संदीप रेड्डी वांगा, एक्टर के स्टाइल पर कही ये बात

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर देखकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपना रिएक्शन शेयर किया है. उनके साथ-साथ करण जौहर भी यश की फिल्म के टीजर की तारीफ करते नहीं थके.

Advertisement
X
'टॉक्सिक' का टीजर (Photo: Instagram @vangaism/screengrab)
'टॉक्सिक' का टीजर (Photo: Instagram @vangaism/screengrab)

'केजीएफ' वाले यश लगभग चार साल बाद बड़े पर्दे पर लौटने वाले हैं. उनकी नई फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज होने वाली है, जिसका धांसू टीजर आज रिलीज हुआ. यश ने अपने जन्मदिन पर फैंस को शानदार रिटर्न गिफ्ट दिया. 'टॉक्सिक' के टीजर ने पूरे सोशल मीडिया को हिला डाला. हर किसी की जुबान पर सिर्फ टीजर की तारीफ नजर आई.

'टॉक्सिक' टीजर देख क्या बोले संदीप रेड्डी वांगा?

यश की 'टॉक्सिक' फिल्म कैसी होने वाली है, इसका मूड टीजर से सेटअप हो चुका है. जिस तरह से डायरेक्टर ने एक्टर के किरदार 'राया' को इंट्रोड्यूज किया है, वो काफी हटके काम था. ये टीजर देखकर फिल्म 'एनिमल' बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा भी खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने X पर टॉक्सिक के टीजर को रिव्यू किया और अपनी फीलिंग्स साझा की. 

वांगा ने लिखा, 'टॉक्सिक के टीजर ने मुझे पूरी तरह हिला दिया है. स्टाइल, एटीट्यूड, केऑस. हैप्पी बर्थडे यश.' संदीप के अलावा बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर ने भी टॉक्सिक के टीजर को देखकर हैरानी जताई. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'वाह!!! क्या बर्थडे अनाउंसमेंट है. सचमुच रॉकिंग. जन्मदिन मुबारक हो यश और ये सचमुच शानदार है.'

Advertisement
करण जौहर भी हुए हैरान (Photo: Instagram @karanjohar)
करण जौहर भी हुए हैरान (Photo: Instagram @karanjohar)

क्या है 'टॉक्सिक' का मामला?

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' एक गैंग्सटर ड्रामा फिल्म बताई जा रही है, जिसकी कहानी पुराने टाइम में सेटअप की गई है. इसमें यश का रोल एक माफिया का हो सकता है, जो काफी खतरनाक गैंग्सटर होगा. इस फिल्म में पांच हीरोइन्स कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और नयनतारा को रखा गया है. फिल्म में 'फाइटर' वाले अक्षय ओबेरॉय भी शामिल हैं. 

'टॉक्सिक' को नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है, वहीं इसे यश ने भी लिखा है. ये फिल्म 19 मार्च 2026  को 'धुरंधर 2' के साथ सीधा क्लैश होगी. 'केजीएफ चैप्टर 2' के बाद, ये यश की अगली सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म है जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. 'टॉक्सिक' के बाद यश इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 'रामायणम्' में भी नजर आएंगे. इसमें वो रावण की भूमिका निभाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement