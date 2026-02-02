scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

The Devil Wears Prada 2 Trailer: 20 साल बाद लौटा इस आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल, ट्रेलर ने जमाया रंग

ऐनी हैथवे, मेरिल स्ट्रीप और एमिली ब्लंट एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार में वापस आई हैं. उनकी नई फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' का ट्रेलर आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है.

Advertisement
X
'द डेविल वियर्स प्राडा 2' का ट्रेलर (Trailer Screengrab)
'द डेविल वियर्स प्राडा 2' का ट्रेलर (Trailer Screengrab)

हॉलीवुड ने यूं तो हमें कई आइकॉनिक फिल्मों से नवाजा है. लेकिन एक फिल्म उसमें से ऐसी है, जिसे अगर लोग आज भी देखें. तो वो आपको एक फ्रेश एहसास दिलाती है. साल 2006 में आई मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट की फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा' उसी कैटेगरी में से एक है, जिसका अब जल्द सीक्वल आ रहा है. थोड़ी देर पहले इसका मजेदार ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. 

20 सालों बाद लौटा 'द डेविल वियर्स प्राडा'

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' का ट्रेलर पहली फिल्म के फ्लैशबैक से शुरू हुआ है. ऐनी हैथवे उर्फ एंडी फिर उसी मैगजीन कंपनी 'रनवे' में पहुंचती हैं, जहां उसने बतौर इंटर्न काम किया था. वो अपनी खडूस बॉस मिरांडा उर्फ मेरिल स्ट्रीप से मिलती है, जो उसे पहचानने से इनकार करती है या ना पहचानने का नाटक करती दिखती है. लेकिन वहां मौजूद नाइजेल (स्टेनली टुची) उन्हें याद दिलाते हैं कि वो उनके साथ काम कर चुकी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Chappell Roan
ग्रैमी अवॉर्ड्स में सिंगर का टॉपलेस लुक, बोल्डनेस से लूटी लाइमलाइट
Justin Bieber-Lady Gaga
ग्रैमी जीतने से चूके इंडियन सिंगर्स, जस्टिन-लेडी गागा ने किया परफॉर्म, देखें विनर्स लिस्ट
Catherine O'Hara Passes Away
नहीं रहीं लेजेंडरी एक्ट्रेस कैथरीन ओ'हारा, 71 की उम्र छोड़ी दुनिया, नम हुईं सेलेब्स की आंखें
Margot Robbie wearing Taj Mahal Diamond Necklace
हॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहना मुगल राजी का हार, क्या है 74 करोड़ के ताज महल डायमंड नेकलेस की कहानी?
First lady Melania Trump arrives for the premiere of her movie
689 करोड़ में मेलानिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री, ट्रंप ने किया प्रमोशन, मगर फ्लॉप शुरुआत

यहां देखें फिल्म का ट्रेलर:

ट्रेलर में आगे एंडी और मिरांडा अलग-अलग लोकेशन्स पर साथ निकलते हैं. मिरांडा, पिछले पार्ट की तरह इस बार भी काफी स्टाइलिश अंदाज में दिख रही हैं. वहीं एंडी भी रनवे मैगजीन में अपने नए रोल को संभालती दिखी हैं. हालांकि ट्रेलर का हाई पॉइंट एकदम अंत में आता है, जब दोनों की मुलाकात एमिली उर्फ एमिली ब्लंट से होती है, जो उसी रनवे मैगजीन में अब एक और हाई पोजिशन पर काम कर रही है. लेकिन इस बार उसके आसपास लोगों की संख्या बढ़ गई है. वो अपनी कलीग एंडी और मिरांडा को एकसाथ देखकर हैरान दिखती है.  

Advertisement

फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' 1 मई को वर्ल्डवाइड रिलीज की जाएगी. इसे डेविड फ्रैंकल ने डायरेक्टर किया है, जो पहले पार्ट के भी डायरेक्टर थे. 

क्यों फैंस के बीच इतनी पॉपुलर हैं ये फिल्म?

ऐनी हैथवे, मेरिल स्ट्रीप स्टारर 'द डेविल वियर्स प्राडा' हॉलीवुड की उन आइकॉनिक फिल्म में शुमार है, जिसने एक पूरी जेनरेशन को बदलकर रख दिया था. फैशन इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच बदलने में इस फिल्म का एक बहुत बड़ा हाथ है. अब चूंकि इसका सीक्वल आ रहा है, तो फैंस अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं. उन्हें ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप के बीच होने वाली कोल्ड टॉक का बेसब्री से इंतजार है. फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए एक्साइटेड दिखे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement