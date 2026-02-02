scorecardresearch
 
ग्रैमी अवॉर्ड्स में 27 साल की सिंगर का टॉपलेस लुक, बोल्डनेस से लूटी लाइमलाइट, यूजर्स शॉक्ड

ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 की म्यूजिकल नाइट में चैपल रोन का बोल्ड और स्टनिंग लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उनके टॉपलेस मरून गाउन ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. चैपल ने इस बार परफॉर्म नहीं किया, वो अवॉर्ड प्रेजेंट करने स्टेज पर आईं.

चैपल रोन के रिवीलिंग लुक की चर्चा (Photo: Screengrab)
चैपल रोन के रिवीलिंग लुक की चर्चा (Photo: Screengrab)

ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 की शाम सजी. म्यूजिक जगत के नामी सितारों ने इवेंट में चार चांद लगाए. रेड कारपेट पर एक से बढ़कर एक स्टनिंग लुक देखने को मिले. फैशन की परेड में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं लगा. लेडी गागा हमेशा की तरह अपने यूनीक अटायर में दिखीं. वहीं माइली सायरस, जस्टिन बीबर जैसे सेलेब्स ने जलवा बिखेरा.

लेकिन सितारों की भीड़ में सिंगर चैपल रोन ने लाइमलाइट लूटी. उनका बोल्ड लुक इंटरनेट पर छा गया है. अपने टॉपलेस लुक से चैपल ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

चैपल का लुक किसने किया डिजाइन?

रेड कारपेट पर सिंगर मरून ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखीं. जो कि टॉपलेस थी. उनका फ्रंट और बैक फ्लॉन्ट हो रहा था. फ्रंट ओपन पर निप्पल रिंग्स के साथ सिंगर ने बोल्ड स्वैग दिखाया. वहीं चैपल की बैक पर बड़ा सा टैटू बना है, जो उनके स्टनिंग लुक को कॉम्पलिमेंट करता है. मिनिमल जूलरी, बोल्ड स्मोकी आईमेकअप, इंटेंस ब्लश, सिग्नेचर रेड कर्ल्स, ब्लैक एंड गोल्ड हील्स के साथ उन्होंने अपने लुक में चार चांद लगाए.

नेटिजन्स ने सिंगर के लुक को डेयरिंग बताया है. जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खुद को रेड कारपेट पर प्रेजेंट किया है, उसकी सबने तारीफ की है. अपने लुक पर सिंगर ने मरून कैप वीयर की. 

A post shared by CBS (@cbstv)

चैपल का लुक Miguel Castro Freitas ने डिजाइन किया है, जो कि Manfred Thierry Mugler के कंट्रोवर्सियल स्प्रिंग/समर 1998 कलेक्शन से इंस्पायर है. इस बार ग्रैमी नाइट में सिंगर ने परफॉर्म नहीं किया. वो स्टेज पर अवॉर्ड प्रेजेंट करने आई थीं. इस दौरान उनकी ड्रेस चेंज थी. 2026 ग्रैमी अवॉर्ड्स में चैपल रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेटेड हैं. पिछले साल वो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवॉर्ड जीती थीं. चैपल अपने डेयरिंग लुक्स के लिए जानी जाती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GRAMMYS (@grammys)

बात करें ग्रैमी अवॉर्ड्स की तों, जस्टिन बीबर, लेडी गागा, ब्रूनो मार्स जैसे सितारों ने अपनी पावरपैक्ड परफॉर्मेंस से सबको कायल कर दिया. जस्टिन ने शर्टलेस होकर परफॉर्म किया. ग्रैमी अवॉर्ड्स दलाई लामा को मेडिटेशन एलबम के लिए सम्मानित किया गया. इंस्टा पर पोस्ट कर दलाई लामा ने आभार जताया.

---- समाप्त ----
