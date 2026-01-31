scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

689 करोड़ में मेलानिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री, डोनाल्ड ट्रंप ने किया प्रमोशन, मगर फ्लॉप शुरुआत

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसे थिएटर्स में 30 जनवरी को रिलीज किया गया है. लेकिन इसके लिए ऑडियंस के बीच कोई खास बज नहीं है. थिएटर्स में इसके बेहद कम टिकट ही बिके हैं.

Advertisement
X
अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप (AP Photo/Jose Luis Magana)
अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप (AP Photo/Jose Luis Magana)

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप अपनी जिंदगी से जुड़ी एक बेहद रोमांचक डॉक्यूमेंट्री थिएटर्स में लेकर आई हैं. पिछले महीने 'मेलानिया' नाम से यूट्यूब पर एक ट्रेलर सामने आया था, जिसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को देख सकते हैं. आज 30 जनवरी के दिन ये थिएटर्स में रिलीज हुई है.

मेलानिया ट्रंप पर बनी डॉक्यूमेंट्री

'मेलानिया' के ट्रेलर से अंदाजा लगाया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री में हमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी की निजी जिंदगी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. आमतौर पर हमें किसी वीआईपी की डेली रूटीन लाइफ देखना का मौका नहीं मिलता है. लेकिन मेलानिया ट्रंप दर्शकों को ये मौका दे रही हैं. मगर लगता है कि उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है. 

सम्बंधित ख़बरें

America, Iran, israel, israel may attack on iran,
परमाणु समझौते की आड़ में ईरान के साथ खेला करने का प्लान... अमेरिका-इजरायल की चाल समझ गया तेहरान?
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. (Photo- ITG)
'ईरान करना चाहता है न्यूक्लियर डील...', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी के बाद बदले सुर
Trump Accounts, Newborn Scheme USA, Indian Welfare Schemes
'अमृत काल' से 'गोल्डन एज' तक... क्या भारतीय नीतियों को अपना रहा अमेरिका?
US imposes sanctions on 6 Iranian officials for brutal crackdown on peaceful protesters
US ने 6 ईरानी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों की हत्या का ठहराया जिम्मेदार
तारीख से टारगेट तक... ईरान पर हमले का अमेरिकी प्लान तैयार! देखें 10 तक

'द हॉलीवुड रिपोर्टर' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मेलानिया' डॉक्यूमेंट्री को 75 मिलियन यूएस डॉलर यानी 689 करोड़ रुपये में बनाया गया है. जिसमें से 40 मिलियन डॉलर यानी 413 करोड़ रुपये प्रोडक्शन में खर्च हुआ, वहीं 30 मिलियन यानी 276 करोड़ रुपये मार्केटिंग में खर्चा किया गया. ओपनिंग वीकेंड के लिए करीब 1770 टिकट रखी गईं. खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पत्नी की डॉक्यूमेंट्री देखकर उसकी जमकर तारीफें कीं. लेकिन अमेरिका के नागरिक ही उसे देखने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे. 

Advertisement

करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद नहीं जुटी ऑडियंस

'न्यूजवीक' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के होमटाउन मार-अ-लागो जो पाम बीच, फ्लोरिडा के पास स्थित है, वहां भी सिर्फ 13% तक टिकटों की बिक्री हुई है. 1770 टिकट में से सिर्फ 234 टिकट ही बिक पाई हैं. हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी पत्नी मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री की टिकटें खूब बिक रही हैं. 28 जनवरी तक फिल्म ने 1-2 मिलियन डॉलर की एडवांस कमाई कर ली थी, जो ट्रंप के दावों से मेल नहीं खाता. 

यहां देखें 'मेलानिया' का ट्रेलर:

इस डॉक्यूमेंट्री को यूएस के अलावा लंदन में भी प्रीमियर किया गया है. लेकिन वहां भी इसका कोई बज नहीं बन रहा. 'द गार्डियन' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन के इस्लिंगटन शहर में 'मेलानिया' शो के लिए दोपहर में सिर्फ एक टिकट बिकी. वहीं शाम के शो के लिए केवल दो लोग ही डॉक्यूमेंट्री देखने पहुंचे. Vue थिएटर्स में कोई एडवांस सेल नहीं हुई. वाल्डोर्फ के एक थिएटर लगे 7 बजे के शो के लिए कोई भी टिकट नहीं बिका. 

क्या दिखाएगी मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री?

मेलानिया ट्रंप अपनी डॉक्यूमेंट्री में अपनी जिंदगी की कहानी के साथ-साथ उन 20 दिन की जर्नी को भी दिखाती है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण से ठीक पहले के थे. इसे अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज ने बनाया है, जो इंडिया में भी कई शानदार प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement