'एवेंजर्स डूम्सडे' का ट्रेलर रिलीज, लौट रहा कैप्टन अमेरिका, Video देख फैंस खुश

मार्वल की नई फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' लगातार चर्चा में बनी हुई है. कुछ दिन पहले फिल्म से एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें स्टीव रॉजर्स उर्फ कैप्टन अमेरिका को देखा जा सकता था. इस क्लिप से साफ हो गया था कि कैप्टन अमेरिका का रोल निभाने वाले एक्टर क्रिस इवांस की वापसी एक बार फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो रही है. अब मेकर्स ने ऑफिशियली स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर को रिलीज कर दिया है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी हो गया है.

रिलीज हुआ एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर

फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे', 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका निर्देशन रूसो ब्रदर्स- जो और एंथनी रूसो कर रहे हैं. इसके अलावा दोनों भाई मिलकर फिल्म 'एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स' भी लेकर आएंगे. ट्रेलर की बात करें तो ये स्टीव रॉजर्स के सरप्राइज कमबैक पर फोकस्ड है. पहले फिल्म में स्टीव रॉजर्स के होने की चर्चा हो चुकी है. हालांकि अब मेकर्स ने ट्रेलर के जरिए उनके फिल्म का हिस्सा होने की बात पर खुद मोहर लगा दी है. ट्रेलर में स्टीव को खुशी-खुशी शादीशुदा जीवन बिताते देखा जा सकता है. वो एक बच्चे के पापा भी बन गए हैं.

इस ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं हैं. इसमें आप स्टीव रॉजर्स को शांत रास्ते से बाइक पर बैठे सफर करते देखेंगे. वो घर के बाहर बाइक को पार्क करते हैं और अंदर जाकर अपनी कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म को एक पुराने डब्बे से निकालकर अपने हाथों में लेकर देखते हैं. इसके बाद स्टीव की बांहों में गहरी नींद में सो रहे छोटे-से बेबी को देखा जाता है. यहां उनका चेहरा रिवील होता है और वो बच्चे को देख हौले से मुस्कुरा रहे हैं. उनके चेहरे पर गर्व है. इसके बाद लिखा आता है - एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स की वापसी होगी. 18 दिसंबर 2026 को फिल्म रिलीज होगी.

फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर विलेन के अवतार में नजर आएंगे. रॉबर्ट को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क उर्फ आयरनमैन के रोल में देखा जा चुका है. पिक्चर में बाकी मार्वल हीरोज भी नजर आएंगे.

