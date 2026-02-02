scorecardresearch
 
Grammys Awards 2026: शर्टलेस होकर जस्टिन बीबर ने किया परफॉर्म, लेडी गागा ने जीता अवॉर्ड

68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के रेड कारपेट पर सेलेब्स ने फैशन का जलवा दिखाया. केंड्रिक लैमर ने बेस्ट रैप एल्बम का अवॉर्ड जीतकर Jay-Z का रिकॉर्ड तोड़. जस्टिन बीबर ने ग्रैमी में धमाकेदार वापसी की. दूसरी तरफ, चैपल रोन का बोल्ड लुक चर्चा में रहा.

ग्रैमी अवॉर्ड्स में जस्टिन बीबर की पावरफुल परफॉर्मेंस (Photo: Instagram @grammys)
68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 का लॉस एंजेलिस में शानदार आगाज हुआ. सबसे बड़ी म्यूजिकल नाइट में इंडस्ट्री के कई लेजेंड्स साथ आए. लेडी गागा, जस्टिन बीबर से फैरेल विलियम्स तक ने ग्रैमी में रंग जमाया. रेड कारपेट पर सेलेब्स ने फैशन का टशन दिखाया. ट्रेवर नोआ ने इवेंट को होस्ट किया. पॉप सेंसेशन सबरीना कारपेंटर ने अपने हिट सॉन्ग मैनचाइल्ड पर परफॉर्म किया.

स्टेज पर सबरीना रेट्रो फ्लाइट अटेंडेंट का गेटअप लेकर पहुंचीं. वहीं एलेक्स वॉरेन ने सॉन्ग ऑर्डिनरी पर परफॉर्म किया. केंड्रिक लैमर ने इतिहास रचा. बेस्ट रैप एल्बम का अवॉर्ड जीतकर वो सबसे ज्यादा ग्रैमी अवॉर्ड पाने वाले रैपर बन गए हैं. केंड्रिक ने Jay-Z का रिकॉर्ड तोड़ा है.

जस्टिन बीबर स्टेज पर छा गए

ग्रैमी अवॉर्ड्स में जस्टिन बीबर का कमबैक हुआ. उन्होंने अपने सॉन्ग YUKON पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. शर्टलेस लुक में आकर उन्होंने अपना स्वैग दिखाया. उनकी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेडियम में बस तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी. सोशल मीडिया पर जस्टिन की परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेडी गागा ने स्टेज पर लगाई आग

लेडी गागा ने ग्रैमी में अपने हिट ट्रैक Abracadabra पर परफॉर्म किया. ये गाना उनके 2025 एल्बम Mayhem से है. उनका रॉक वर्जन कमाल का था. परफॉर्मेंस के दौरान लेडी गागा का लुक बेहद ड्रामेटिक नजर आया.

चर्चा में चैपल रोन का बोल्ड लुक
सिंगर चैपल रोन का बोल्ड फैशन स्टेटमेंट देखने को मिला. वो टॉपलेस लुक दिखीं. उन्होंने ट्रांसपेरेंट बरगंडी आउटफिट पहना, जिसे निप्पल रिंग्स के साथ बोल्ड लुक दिया गया है. चैपल की बैक पर बड़ा सा टैटू बना है, जो उनके स्टनिंग लुक को कॉम्पलिमेंट देता है. सिंगर ने मिनिमल जूलरी, सिग्नेचर रेड कर्ल्स, ब्लैक एंड गोल्ड हील्स के साथ अपनी लुक कंप्लीट किया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

देखें विनर्स लिस्ट-
बेस्ट रैप एल्बम- केंड्रिक लैमर
बेस्ट पॉप वोकल एल्बम- लेडी गागा
बेस्ट कंटेम्पररी कंट्री एल्बम- जेली रोल
बेस्ट म्यूजिक वीडियो – Doechii
प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर – Cirkut
सॉन्गराइटर ऑफ द ईयर – Amy Allen
बेस्ट डांस-पॉप रिकॉर्डिंग – Abracadabra- लेडी गागा
बेस्ट म्यूजिक (Música) अर्बन एल्बम- बैड बन्नी
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट- ओलिविया डीन
बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस- लोला यंग (मैसी)

