scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तू मेरी मैं तेरा...' रिव्यू: कार्तिक-अनन्या की रेगुलर लव स्टोरी में पापा का यूनीक स्यापा, इंटरेस्टिंग है फर्स्ट हाफ

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई. क्रिसमस के मौके पर फिल्म देखने जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले पढ़िए फिल्म का रिव्यू. जानें कैसी है ये फिल्म.

Advertisement
X
पढ़ें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म का रिव्यू (Photo: x/@DharmaMovies)
पढ़ें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म का रिव्यू (Photo: x/@DharmaMovies)

कार्तिक आर्यन और लव स्टोरीज का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. जरूरत से थोड़ा ज्यादा बोलने वाले बॉय-नेक्स्ट-डोर वाला स्टीरियोटाइप भी कार्तिक ने खूब प्ले किया है. इस मामले में 'तू मेरी में तेरा में तेरा तू मेरी' का ट्रेलर कुछ खास एक्साइटिंग तो नहीं लग रहा था. अनन्या पांडे पिछले कुछ टाइम से अच्छा काम कर रही हैं और कार्तिक के साथ उनकी जोड़ी ट्रेलर में ठीक लग रही थी. मगर ये भी 'तू मेरी में तेरा…' देखने की पर्याप्त वजह नहीं थी. 

लेकिन एक बॉलीवुडिया कहानियों में जवान हुआ दिल कितना भी एडल्ट होने की कोशिश करे, लव स्टोरीज के क्यूट और ड्रीमी संसार में मुस्कुराते हुए खोए रहने की तलब खत्म कहां होती है! ऐसी ही तलब में कमाल की 'सैयारा' हाथ लग गई थी. और इसी तलब में तय हुआ कि 'तू मेरी में तेरा…' को भी एक चांस दिया जाए. 

फर्स्ट हाफ:
कार्तिक और अनन्या फिल्मी क्लीशे में डूबे नामों वाले यंग किरदार हैं― रेहान उर्फ रे और रूमी. मीट क्यूट यानी संयोग से टकराने वाली मुलाकात होती है. रे अपनी मम्मी (नीना गुप्ता) के साथ यूएस में वेडिंग प्लानर है. रूमी के नाम से अगर आपको नहीं पता लगा तो बता देते हैं कि वो राइटर है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tu Meri Main Tera review: Kartik-Ananya's film has emotional depth of Pinterest board
क्रिसमस पर किन-किन फिल्मों का क्लेश? देखें मूवी मसाला
Kartik Aaryan, Ananya Panday
अनन्या संग प्यार को कार्त‍िक ने बताया बचपना, ब्रेकअप के बाद क्या है रिलेशनश‍िप स्टेट्स?
bollywood love stories made big comeback in 2025 at box office
एक्शन धुरंधरों के बीच हुई प्यार की जीत! 2025 में बॉलीवुड लव स्टोरीज का कमाल...
tu meri main tera: can the trailer save kartik aaryan amid dhurandhar storm
33 साल बाद कार्तिक ने रीक्रिएट किया 'सात समंदर पार' गाना, लोग बोले-बैंड बजा दी
tu meri main tera: can the trailer save kartik aaryan amid dhurandhar storm
जब पर्दे पर छाए बॉलीवुड के एक्स-कपल्स, काम के लिए भुलाया दिल का दर्द

पहले 20 मिनट में लड़का बहुत बकबक कर रहा है और फेमिनिज्म को ताने देने लगा है तो कन्फर्म हो जाता है कि हीरो कार्तिक आर्यन हैं. विदेशों की खूबसूरत लोकेशंस में अपोजिट पर्सनालिटीज का प्यार में पड़ना भी होने लगता है. और इस प्यार में पड़ने वाले पोर्शन में, दोनों की बातों में थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू होता है. यहां कुछ अच्छे गाने और क्वर्की डायलॉगबाजी से माहौल भी बनता है. 

Advertisement

कार्तिक और अनन्या की एक्टिंग में एक ठहराव सा आता अब दिखने लगा है. यंग अजनबियों की फर्राटेदार बकबक से निकल के दोनों जब इमोशंस में गहरे उतर रहे हैं तो दोनों की एक्टिंग ही मामला संभालती है. 

लव स्टोरीज का बेसिक ब्लू प्रिंट लगभग एक जैसा ही होता है. बदलता है, कनफ्लिक्ट और उसका ट्रीटमेंट. इंटरवल से पहले  कनफ्लिक्ट का माहौल बन चुका है. कार्तिक का मनमौजी-आवारा-मस्तीखोर रे अब सीरियस हो रहा है. अनन्या की राइटर रूमी का सीरियस कवर इश्क में उतरने लगा है. और तभी रूमी के बाऊजी कनफ्लिक्ट बन जाते हैं. लेकिन 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' वाले अमरीश पुरी की तरह नहीं. यहां दिक्कत लव स्टोरी पर पिता का रिएक्शन नहीं. एक दूसरी इमोशनल सिचुएशन है. 

सेकंड हाफ में मामला इस बात पर टिकेगा कि समीर विद्वान्स का ट्रीटमेंट 'तू मेरी मैं तेरा…' की लव स्टोरी में वो क्यूट गुलाबी वाइब को कितना बचा पाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement