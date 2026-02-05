scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब धर्मेंद्र संग सीन में एग्रेसिव हुईं जीनत अमान, बॉलीवुड के रोमांस पर उठाए सवाल

जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने पुराने जमाने में बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले रोमांस पर सवाल उठाए. एक्ट्रेस ने अपनी और धर्मेंद्र की एक फिल्म का सीन दिखाते हुए, इस बात पर अपनी राय रखी.

Advertisement
X
बॉलीवुड के इस कल्चर पर बोलीं जीनत अमान (Photo: Instagram @thezeenataman)
बॉलीवुड के इस कल्चर पर बोलीं जीनत अमान (Photo: Instagram @thezeenataman)

70 के दशक में बॉलीवुड की हसीनाओं में से एक जीनत अमान आज भी लोगों को अपनी बातों से हैरान करती हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसे मुद्दे पर बात की है, जो सालों से इंडस्ट्री में चला आ रहा है. जीनत अमान ने पुराने जमाने में दिखाए जाने वाले बॉलीवुड रोमांस पर सवाल उठाए हैं. 

बॉलीवुड में दिखाए रोमांस पर क्यों नाखुश हुईं जीनत अमान?

जीनत अमान ने कुछ हफ्तों पहले अपनी और अमिताभ बच्चन की 1980 में आई हिट फिल्म 'दोस्ताना' की एक क्लिप शेयर की थी, जिसमें वो अमिताभ के किरदार द्वारा 'छेड़छाड़' और 'बदनामी' का शिकार बनती हैं. अब जीनत अमान ने धर्मेंद्र के साथ अपनी फिल्म 'तीसरी आंख' की एक क्लिप शेयर की है, जिसमें वो एक्टर के साथ छेड़छाड़ करती दिखती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

imran khan and rekha
इमरान खान से होने वाली थी रेखा की शादी? मां ने पंडित से पूछा था सवाल, फिर...
Zeenat Aman reacts as Dharmendra dies at 89
‘हिंदी सिनेमा ने रतन खो दिया’, धर्मेंद्र के जाने से दुखी हीमैन की एक्ट्रेस, शेयर की यादें
actress zeenat aman
फेमस फैशन डिजाइनर को पहचानने से चूकीं जीनत अमान, बाद में हुआ पछतावा, मांगी माफी
Zeenat Aman
2 साल पहले जीनत अमान ने ले लिया था रिटायरमेंट, अब कर रहीं कमबैक, बोलीं- स्ट्रगल इतना...
Zeenat Aman Dam maro dam
जब 53 साल पहले जीनत अमान ने नशे में शूट किया 'दम मारो दम'!

फिल्म का क्लिप शेयर करते हुए जीनत अमान लिखती हैं, 'पुरानी फिल्मों के सीन दोबारा देखना बहुत मजेदार और अनजाना सा लगता है. पता नहीं कौन सी याद अचानक पकड़ लेगी, खुल जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी. कुछ हफ्ते पहले आपने मेरी फिल्म दोस्ताना की वो क्लिप देखी थी, जिसमें अमित जी का किरदार मुझे छेड़ता है और मेरी बदनामी करता है. इस हफ्ते अब आप देख सकते हो तीसरी आंख का सीन, जहां मैं ही धरमजी के किरदार पर आक्रामक हो जाती हूं.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zeenat Aman (@thezeenataman)

'क्या सच में सिर्फ दो साल के अंदर हिंदी सिनेमा की हीरोइनों के साथ इतना बड़ा बदलाव आ गया था? शायद नहीं. लेकिन मुझे लगता है ये सीन एक अच्छा जेंडर फ्लिप दिखाता है. यहां धरमजी का किरदार अशोक बहुत भोला-भाला है और मेरा किरदार बरखा उस पर जबरदस्ती करती है, बिल्कुल गलत तरीके से. वो उसका पीछा करती है, जबकि वो नाराज रहता है.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zeenat Aman (@thezeenataman)

जीनत अमान ने आगे लिखा, 'मुझे लगता है ये सीन मजेदार लगता है और वो वाला गुस्सा दिलाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोल उलट गए हैं. सच कहूं तो मैं बरखा के इस तरीके की तारीफ नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही जैसे इंस्पेक्टर विजय के तरीके की नहीं कर सकती. मजाक-मस्ती और शरारत तो प्यार में अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने कभी-कभी इन्हें हद से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. बहुत सी फिल्में जुनून और एकतरफा प्यार को महान दिखाती हैं, जबकि असली हेल्दी प्यार की बात कम करती हैं. '

रोमांस को लेकर जीनत अमान की क्या है सलाह?

एक्ट्रेस ने अपना पोस्ट आज की यूथ के लिए एक सलाह के साथ खत्म किया. उन्होंने कहा, 'अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने भी बॉलीवुड के उस पागलपन भरे रोमांस को फैलाने में हिस्सा लिया है, जो पूरी दुनिया के भारतीयों तक पहुंचा. तो ये मेरी छोटी-सी कोशिश है इसे ठीक करने की. साफ-साफ कहती हूं कि रिश्तों में सहमति बहुत जरूरी है, और इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए. मुझे ये बात मुश्किल से सीखनी पड़ी. इस सीन पर आपकी राय का बहुत इंतजार है. मुझे बहुत खुशी हुई ये सीन मिल गया, खासकर क्योंकि इसमें मेरे प्यारे को-स्टार धरमजी हैं, जिनके साथ सिर्फ अच्छी-अच्छी यादें हैं.'

Advertisement

बात करें जीनत अमान के वर्क फ्रंट की, तो एक्ट्रेस को हमने कुछ वक्त पहले नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रॉयल्स' में देखा था, जिसमें ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर भी शामिल थे. इसका जल्द दूसरा सीजन भी आएगा, जिसकी अनाउंसमेंट पहले पार्ट के बाद ही हो गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement