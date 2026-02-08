scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं कभी रामायणम् का हिस्सा था ही नहीं', रिप्लेसमेंट की खबरों पर विक्रांत मैसी ने तोड़ी चुप्पी, हुए नाराज

विक्रांत मैसी ने रणबीर कपूर की रामायण फिल्म को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया कि वह कभी भी फिल्म का हिस्सा नहीं थे. जानिए पूरा मामला, उनका बयान और फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी पूरी जानकारी.

Advertisement
X
विक्रांत मैसी ने दी सफाई (Photo: Instagram @vikrantmassey)
विक्रांत मैसी ने दी सफाई (Photo: Instagram @vikrantmassey)

नईएक्टर विक्रांत मैसी ने रणबीर कपूर को लेकर चर्चा थी कि वो रणबीर कपूर की रामायणम् से बाहर हो गए हैं. लेकिन अब एक्टर ने फिल्म का हिस्सा होने की अफवाहों पर खुद सामने आकर सफाई दी है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट डालकर ये स्पष्ट किया. 

विक्रांत नहीं थे रामायणम् का हिस्सा

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि विक्रांत को फिल्म से हटाकर उनकी जगह राघव जुयाल को ले लिया गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रांत ने साफ कहा कि उनका इस फिल्म से कभी कोई लेना-देना ही नहीं था और उन्होंने मीडिया की गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की आलोचना की.

सम्बंधित ख़बरें

Vikrant Massey
Vikrant Massey ने Acting से संन्यास पर तोड़ी चुप्पी!
Actor Vikrant Massey
एक्टिंग से परेशान होकर विक्रांत मैसी ने लिया था संन्यास? पोस्ट पर तोड़ी चुप्पी
Vikrant Massey
16 घंटे काम, Parle-G खाकर-पानी पीकर विक्रांत ने गुजारे दिन, सुनाई आपबीती
Vikrant Massey, Sheetal Thakur reveal son's face on his birthday.
30 घंटे लेबर पेन में रही पत्नी, देखकर तड़प गए विक्रांत, बोले- औरतें...
'दोस्ताना-2' में विक्रांत मैसी की हुई एंट्री, देखें मूवी मसाला

ये अटकलें तब शुरू हुईं जब खबरें आईं कि विक्रांत मैसी को मेघनाद यानी इंद्रजीत (रावण के सबसे बड़े बेटे और लंका के युवराज) का किरदार निभाने के लिए चुना गया है. हालांकि, Variety India की रिपोर्ट के मुताबिक अब रामायण: पार्ट 2 में राघव जुयाल को कास्ट किया गया है, जो दिवाली 2027 में रिलीज होने वाली है.

विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर लिखा- ठीक है, अफवाहों पर विराम लगाते हुए मैं सारी बात साफ कर देता हूं. मैं नितेश तिवारी की रामायणम् फिल्म का कभी भी हिस्सा नहीं रहा. कई मीडिया पोर्टल मेरी “रिप्लेसमेंट” की खबरें चला रहे हैं, उन्हें खबर छापने से पहले थोड़ी ठीक से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए थी. यह वाकई निराशाजनक है. फिर भी, फिल्म से जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं. प्यार.

Advertisement

इंस्टा पोस्ट कर किया डिलीट

इससे पहले भी विक्रांत ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर लिखा था कि- मैं इस फिल्म का कभी हिस्सा था ही नहीं. न हूं, न कभी था. ‘सम्मानित’ मीडिया हाउसों की ऐसी गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग वाकई हैरान करने वाली है. फिर भी, रामायण की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं. टिकट जरूर खरीदूंगा और थिएटर में फिल्म देखूंगा. इसके बाद उन्होंने यह स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन ऐसा क्यों किया, इसकी वजह सामने नहीं आई है.

रामायणम् में कई बड़े सितारे नजर आएंगे. रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में होंगे, केजीएफ स्टार यश रावण का किरदार निभाएंगे और साई पल्लवी सीता के रोल में होंगी. सनी देओल हनुमान के रूप में दिखेंगे, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे. इसके अलावा फिल्म में लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, शीबा चड्ढा, आदिनाथ कोठारे और कुणाल कपूर जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

ये पौराणिक फिल्म दो हिस्सों में दुनियाभर में रिलीज की जाएगी. पार्ट 1 दिवाली 2026 में आएगा और पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement