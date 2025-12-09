विक्की की बांहों में समाईं कटरीना, बेटे ने उड़ाई नींद, ऐसे सेलिब्रेट की शादी की चौथी सालगिरह

कटरीना कैफ और विक्की कौशल आज अपनी चौथी शादी की सालगिरह मना रहे हैं. फैंस सुबह से ही उनके पोस्ट का इंतजार कर रहे थे. ये सालगिरह उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये बेटे के जन्म के बाद उनकी पहली एनिवर्सरी है. इस बार कपल ने कोई बड़ा जश्न नहीं किया. लेकिन ‘नींद से तरसे’ नए मम्मी-पापा ने घर पर ही अपने बेबी बॉय के साथ चुपचाप, सुकून भरा सेलिब्रेशन चुना.
सो नहीं पा रहे 'विकैट'
आखिरकार विक्की ने फैंस का इंतजार खत्म किया और कटरीना के साथ एक रोमांटिक सेल्फी शेयर की और उन्हें दिल छू लेने वाला नोट लिखकर सालगिरह की बधाई दी. कपल अब पेरेंट क्लब में शामिल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी लेट लतीफी तो जायज है. मम्मी-पापा बनने के बाद ये विक्की की पहली कटरीना के लिए पहली पोस्ट है.
मंगलवार रात विक्की ने इंस्टाग्राम पर अपनी और कटरीना की एक प्यारी सी नींद-से-भरी सेल्फी पोस्ट की. दोनों की थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन मुस्कान उतनी ही चमकदार थी. विक्की अपनी बाहों में कटरीना को लिए प्यार से उनकी ओर देखते हुए दिखे. साथ ही कैप्शन लिखा- “आज का दिन मना रहे हैं… खुश, शुक्रगुजार और नींद से परेशान. हमें खुशहाली के 4 साल मुबारक.''
पोस्ट के आते ही सेलेब फ्रेंड्स और फैंस ने कपल पर खूब प्यार लुटाया. नेहा धूपिया, जोया अख्तर और कई स्टार्स ने दिल वाले इमोजी बरसा दिए. एक फैन ने लिखा, “पेरेंट्स आर पेरेंटिंग” दूसरों ने कमेंट किया, “नजर न लगे” और “मम्मी-डैडी ग्लो कर रहे हैं.”
कैटरीना और विक्की की लव स्टोरी
विक्की कटरीना ने राजस्थान के सिक्स सेंसिस फोर्ट बरवारा में दोनों ने 9 दिसंबर 2021 को बेहद निजी और सपनों जैसे माहौल में शादी की थी. नवंबर में कपल ने अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी देते हुए लिखा- “हमारा नन्हा-सा खुशियों का तोहफा आ गया है. 7th November 2025.” पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और 4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले. विक्की के भाई सनी कौशल ने भी खुशी जाहिर करते हुए लिखा- “मैं चाचा बन गया.” पेरेंट्स बनने के बाद कपल ने नई कार भी खरीदी थी.