कार्तिक की 'तू मेरी मैं तेरा' को मिलेगी डबल डिजिट ओपनिंग! सॉलिड है बुकिंग, पर क्या कामयाब हो पाएगी फिल्म?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ बॉलीवुड फैन्स का क्रिसमस गिफ्ट बनकर थिएटर्स में पहुंच चुकी है. इसके ट्रेलर को जनता से बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. मगर फिल्म के दो गाने ज़रूर रिलीज़ से पहले पॉपुलर हुए. ‘तू मेरी मैं तेरा…’ की बुकिंग काफी स्लो तरीके से शुरू हुई थी. लेकिन मंगलवार के बाद ये बेहतर हुई. फाइनल आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि इसका ओपनिंग कलेक्शन डबल डिजिट में हो सकता है.

कैसी है ‘तू मेरी मैं तेरा…’ की बुकिंग?

धीमी शुरुआत के बावजूद कार्तिक की फिल्म की फाइनल एडवांस बुकिंग अच्छी हुई है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म के लिए करीब 1 लाख 13 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. इस बुकिंग से ‘तू मेरी मैं तेरा…’ ने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन किया है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में ‘तू मेरी मैं तेरा…’ के लिए करीब 1 लाख टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. ये आंकड़ा ‘हाउसफुल 5’, ‘रेड 2’ और ‘थामा’ जैसी फिल्मों से भी ज्यादा है. इन सभी फिल्मों को नेशनल चेन्स में 1 लाख से कम एडवांस बुकिंग मिली थी. इन सभी फिल्मों का नेट ओपनिंग कलेक्शन 20 करोड़ या उससे ज्यादा था. मगर इन फिल्मों की ओपनिंग इसलिए सॉलिड रही थी क्योंकि रिलीज़ के दिन स्पॉट बुकिंग में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

‘तू मेरी मैं तेरा…’ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ है. पिछले 20 दिनों से थिएटर्स में जमकर कमाई कर रही इस फिल्म को क्रिसमस के दिन भी खूब दर्शक मिलने वाले हैं. कार्तिक की फिल्म के लिए पहले से ही बहुत तगड़ा माहौल नहीं बना है. क्रिसमस की छुट्टी की वजह से ही इसकी ओपनिंग अनुमानों से बेहतर होने जा रही है. फिर भी इसका ओपनिंग कलेक्शन 10 करोड़ से 12 करोड़ तक होने का अनुमान है.

ये तभी बढ़ेगा, अगर फिल्म को बहुत पॉज़िटिव रिव्यू मिलें और जनता का वर्ड ऑफ माउथ इसके लिए बहुत पॉज़िटिव हो. फिर भी एक डबल डिजिट ओपनिंग कार्तिक के लिए बहुत बेहतर होगी. क्योंकि लॉकडाउन के बाद से दोनों ‘भूलभुलैया’ फिल्मों के अलावा उनकी किसी भी अन्य फिल्म को डबल डिजिट ओपनिंग नहीं मिली है.

दमदार ओपनिंग से नहीं बनेगा ‘तू मेरी मैं तेरा…’ का काम

क्रिसमस की छुट्टी और नई रिलीज़ की एक्साइटमेंट की वजह से पहले दिन तो ‘तू मेरी मैं तेरा…’ को उम्मीद से बेहतर ओपनिंग मिलती नज़र आ रही है. लेकिन अगर जनता में फिल्म की चर्चा अच्छी नहीं हुई तो शुक्रवार से माहौल बिगड़ सकता है. और ‘धुरंधर’ का क्रेज़ तो नुकसान पहुंचाएगा ही.

‘तू मेरी मैं तेरा…’ का रिपोर्टेड बजट करीब 90 करोड़ रुपये है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य तभी बेहतर होगा, जब पहले वीकेंड में इसका कलेक्शन कम से कम 45 करोड़ तक पहुंचे. कार्तिक को लोग लाइट रॉम-कॉम फिल्मों में पसंद करते हैं और इस साल लव स्टोरीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म भी अच्छा किया है. अगर ये दोनों फैक्टर एक बार फिर क्लिक करते हैं, तो ‘तू मेरी मैं तेरा…’ को वीकेंड में अच्छा कलेक्शन मिल सकता है.

