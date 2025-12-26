scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तू मेरी मैं तेरा' को नहीं मिली 10 करोड़ की भी ओपनिंग! 'धुरंधर' की लहर में धुली कार्तिक आर्यन की फिल्म

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के दिन रिलीज हुई. लेकिन इसे नेशनल हॉलिडे पर रिलीज होने का कोई फायदा नहीं मिला. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने कार्तिक की फिल्म का खेल बुरी तरह बिगाड़ दिया.

Advertisement
X
पहले दिन ही ठंडी पड़ी 'तू मेरी मैं तेरा' (Photo: IMDB)
पहले दिन ही ठंडी पड़ी 'तू मेरी मैं तेरा' (Photo: IMDB)

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई. गुरुवार को क्रिसमस डे का नेशनल हॉलिडे भी था. बॉलीवुड की आखिरी बड़ी फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए तीन हफ्ते हो चुके थे. कार्तिक दो साल बाद लव स्टोरी लेकर आए हैं और उन्हें ऐसी चुलबुली कहानियों में लोग पसंद भी करते हैं. फिर भी 'तू मेरी मैं तेरा' को पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा स्ट्रगल करना पड़ा. कार्तिक की इस फिल्म को बहुत ठंडी ओपनिंग मिली है.

मिक्स रिव्यूज और ठंडे वर्ड ऑफ माउथ ने बिगाड़ा खेल
'तू मेरी मैं तेरा' को बहुत अच्छे रिव्यू तो नहीं मिले हैं. ज्यादातर क्रिटिक्स ने इसे बहुत साधारण फिल्म बताया है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत दमदार नहीं मिला. इसीलिए सुबह से ही 'तू मेरी मैं तेरा' थिएटर्स में स्ट्रगल करती नजर आई.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7–8 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. कार्तिक की पिछली रिलीज 'भूलभुलैया 3' ने 36 करोड़ से ज्यादा का ओपनिंग कलेक्शन किया था. यानी पिछली रिलीज के मुकाबले कार्तिक की नई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक चौथाई से भी कम ओपनिंग मिली है.

सम्बंधित ख़बरें

‘Tu Meri Main Tera’ को Double Digit Opening की उम्मीद
Kartik Aaryan recreates Salman Khan saajan ji ghar aaye song in tu meri main tera movie
कार्तिक ने सलमान के गाने को किया रीक्रिएट, यूजर्स बोले- बर्दाश्त नहीं हो रहा
tu meri main tera box office collection day 1: kartik aaryan film set for 10 crores opening
'तू मेरी मैं तेरा' को मिलेगी डबल डिजिट ओपनिंग! कामयाब होगी कार्तिक की फिल्म?
tu meri main tera main tera tu meri Review
रिव्यू: कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा...' में अनोखा है ट्विस्ट, दिलचस्प है लव स्टोरी
Tu Meri Main Tera review: Kartik-Ananya's film has emotional depth of Pinterest board
क्रिसमस पर किन-किन फिल्मों का क्लेश? देखें मूवी मसाला

'धुरंधर' का शिकार हो गई कार्तिक की फिल्म
दिलचस्प यह है कि 21 दिन पहले रिलीज हुई 'धुरंधर' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इतनी दमदार बनी हुई है कि कार्तिक की नई रिलीज को इससे नुकसान हो गया. क्रिसमस के दिन जहां 'तू मेरी मैं तेरा' ताजा रिलीज थी, वहीं 'धुरंधर' तीन हफ्ते पुरानी. मगर 'धुरंधर' ने गुरुवार को 28.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. यह कार्तिक की फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन के तीन गुना से भी ज्यादा है.

Advertisement

लॉकडाउन के बाद दोनों 'भूलभुलैया' फिल्मों के अलावा कार्तिक की कोई फिल्म थिएटर्स में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है. उनकी मसाला एंटरटेनर 'शहजादा' को सिर्फ 6 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. सिर्फ 32 करोड़ कमाने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. करीब 9 करोड़ की ओपनिंग करने वाली 'सत्यप्रेम की कथा' भी 77 करोड़ ही कमा सकी थी. और 'चंदू चैंपियन' तो डिजास्टर साबित हुई थी. जबकि लॉकडाउन से पहले तक कार्तिक की फिल्में बैक-टू-बैक 100 करोड़ के आसपास पहुंच रही थीं.

खतरे में फिल्म का भविष्य
'तू मेरी मैं तेरा' का रिपोर्टेड बजट 90 करोड़ रुपये बताया गया है. इस लिहाज से फिल्म की ओपनिंग बहुत ही छोटी है. वर्ड ऑफ माउथ कमजोर है, इसलिए वीकेंड में बहुत दमदार जंप की उम्मीद भी नहीं की जा सकती. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 'तू मेरी मैं तेरा' का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 40 करोड़ या उससे भी कुछ कम हो सकता है. ऐसे में कार्तिक की फिल्म के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement