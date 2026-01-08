scorecardresearch
 
पवन सिंह... निरहुआ, भोजपुरी सितारों के नाम पर ड्राइवर रखते हैं मनोज तिवारी, सुनकर हैरान कपिल शर्मा

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में पवन सिंह, मनोज तिवारी और निरहुआ की एंट्री. राजनीति, मजाक और डांस से भरपूर एपिसोड का मजेदार प्रोमो सामने आया.

कपिल शर्मा शो पर भोजपुरी का जलवा (Photo: Screengrab )
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में हुई है और हर हफ्ते शो और भी मजेदार होता जा रहा है. कपिल शर्मा के इस कॉमेडी चैट शो में पहले कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे नजर आ चुके हैं. अब आने वाले एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) मेहमान बनकर आएंगे.

इस एपिसोड में खूब मस्ती, मजेदार किस्से और जबरदस्त डांस देखने को मिलेगा. साथ ही, दिनेश लाल यादव से उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे.

शो के प्रोमो में क्या दिखा?

लेटेस्ट प्रोमो में कपिल शर्मा, दिनेश से पूछते हैं कि उन्होंने राजनीति में कदम मनोज तिवारी को देखकर रखा या रवि किशन से प्रेरित होकर. कपिल कहते हैं- मनोज भैया राजनीति में आए, उनके बाद दिनेश भैया और पवन भैया भी आ गए. तो दिनेश, आपने राजनीति में आने का फैसला मनोज भैया को देखकर किया या रवि भैया को देखकर?

इस पर दिनेश जवाब देते हैं- रवि भैया को भी इन्हीं ने लाया है. तभी मनोज तिवारी मजाक में कहते हैं- अब ये बात वो मानें तब ना.

प्रोमो में पवन सिंह यह भी बताते हैं कि अगर किसी कपड़े को पहनकर उनका दिन खराब जाता है, तो वह उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनते. उन्होंने यह भी कहा कि वह काले रंग से दूरी बनाकर रखते हैं, जिस पर सब हंसने लगते हैं क्योंकि मनोज तिवारी उस वक्त काले कपड़ों में नजर आते हैं.

दिनेश लाल यादव बताते हैं कि मनोज तिवारी अपने ड्राइवर भी ऐसे रखते हैं, जिनके नाम उनके साथी कलाकारों जैसे होते हैं. दिनेश कहते हैं- पहला ड्राइवर रवि था, फिर पवन आया और अब ड्राइवर का नाम दिनेश है. इस पर मनोज तिवारी कहते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है.

आने वाले एपिसोड में तीनों सितारे ‘लॉलीपॉप’ गाने पर डांस करते हुए भी नजर आएंगे. उनके साथ अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी मस्ती करते दिखेंगे.

शो की व्यूअरशिप

शो के पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा बतौर गेस्ट नजर आई थीं, जिससे शो को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. Ormax Media के आंकड़ों के मुताबिक, पहले हफ्ते में शो को 15 लाख (1.5 मिलियन) दर्शकों ने देखा. 

दूसरे एपिसोड में, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम शामिल हुई थी, व्यूअरशिप बढ़कर 23 लाख (2.3 मिलियन) हो गई. हालांकि पिछले हफ्ते कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे वाले एपिसोड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और यह 21 लाख (2.1 मिलियन) रही. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होता है.

