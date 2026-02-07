Film Wrap: वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद टूटीं तारा सुतारिया, 'वड़ा पाव गर्ल' का चल रहा अफेयर?

शनिवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां नेपाली और बॉलीवुड अभिनेता सुनील थापा का 68 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है तो वहीं दूसरी ओर 'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया है. चंद्रिका का दावा है कि उनके पति युगम का अफेयर चल रहा है.

और पढ़ें

ना एक्टर-ना डायरेक्टर, इस शख्स को मिली फिल्म 'अस्सी' में सबसे ज्यादा फीस, बोला- खुशी है...

तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई. इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस एक्टर या डायरेक्टर को नहीं. बल्कि इसके राइटर गौरव सोलंकी को मिली है.

'वड़ा पाव गर्ल' का चल रहा अफेयर? पति ने किरदार पर उठाए सवाल, धमकी देकर बोलीं- राज खोले तो...

'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया है. चंद्रिका का दावा है कि उनके पति युगम का अफेयर चल रहा है.

बेवफाई को लेकर शहनाज गिल ने कही ऐसी बात, भड़के यूजर्स बोले- चीटिंग को नॉर्मल मत बनाओ

एक्ट्रेस शहनाज गिल का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. वीडियो में शहनाज रिश्ते में चीटिंग को लेकर बात कर रही है.



वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद टूटीं तारा सुतारिया, सीख रहीं खुद को संभालना? बोलीं- खुद को शांत...

एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने कथित ब्रेकअप की वजह से सुर्खियों में हैं. कुछ वक्त पहले ही तारा ने एक्टर वीर पहाड़िया संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था.

Advertisement

Sunil Thapa Dies: नहीं रहे नेपाली सिनेमा के 'गब्बर' सुनील थापा, 68 वर्ष की उम्र में हुआ निधन

नेपाली और बॉलीवुड अभिनेता सुनील थापा का 68 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है. वो भोजपुरी फिल्मों में भी लोकप्रिय थे.

---- समाप्त ----