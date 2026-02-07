scorecardresearch
 
'वड़ा पाव गर्ल' का चल रहा अफेयर? पति ने किरदार पर उठाए सवाल, धमकी देकर बोलीं- राज खोले तो...

'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया है. चंद्रिका का दावा है कि उनके पति युगम का अफेयर चल रहा है. उनके पति का भी कहना है कि चंद्रिका का खुद का अफेयर चल रहा है. रिश्ते में चल रही खटपट के बीच चंद्रिका की पोस्ट चर्चा में है.

चंद्रिका दीक्षित की क्रिप्टिक पोस्ट (Photo: Instagram @chandrika.dixit)
वड़ा पाव बेचकर सोशल मीडिया स्टार बनीं चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर लाइमलाइट में हैं. इस बार वो अपने काम को लेकर नहीं, बल्कि मैरिड लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. 'वड़ा पाव गर्ल' की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. उन्होंने पति पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. वहीं, चंद्रिका का नाम भी मिस्ट्री मैन संग जुड़ रहा है. रिश्ते में चल रही खटपट के बीच चंद्रिका ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. 

चंद्रिका ने पति पर साधा निशाना!

दरअसल, पति संग शादी में आई दरार के बीच चंद्रिका इंस्टाग्राम पर लगातार मिस्ट्री मैन संग रोमांटिक रील वीडियो शेयर कर रही हैं. ऐसे में मिस्ट्री मैन संग चंद्रिका के रिश्ते पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

वहीं, चीटिंग के आरोपों के बीच चंद्रिका के पति ने वीडियो शेयर करके मिस्ट्री मैन संग उनके रिश्ते पर सवाल उठाए थे. चंद्रिका के पति ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था- तू चाहे जिसके साथ भी घूम, जिस मर्जी को अपना नया आशिक बना. मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कल को वो अगर मुझे इस दुकान पर दिख गया ना, तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा. 

पति युगम गेरा संग अनबन और मिस्ट्री मैन संग उठ रहे रिश्ते के सवालों के बीच चंद्रिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने अपनी फोटो साझा करके पति के आरोपों पर जवाब दिया है. चंद्रिका ने लिखा- ये किरदार के खोखले दावे ना करो. राज हमने खोले तो बुरा मान जाओगे. 

चंद्रिका की पोस्ट देख फैंस का भी मानना है कि उन्होंने अपने पति पर निशाना साधा है. वहीं, दूसरी पोस्ट में चंद्रिका ने मिस्ट्री मैन की पोस्ट को री-शेयर किया है, जिसमें वो उस शख्स की आंखों में देखकर पोज देती नजर आ रही हैं. 

 

8 फरवरी को बड़ा खुलासा करेंगी चंद्रिका
शादी में आए तूफान के बीच चंद्रिका ने मिस्ट्री मैन संग एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो उस शख्स संग बात करते हुए कहती हैं कि 8 फरवरी को बड़ा खुलासा करेंगी. चंद्रिका मिस्ट्री मैन संग कहती दिखीं- तुझे पता है कि मीडिया वाले क्या नाम दे रहे हैं तुझे? क्या-क्या छाप रहे हैं वो हमारे बारे में? चंद्रिका की बात पर वो शख्स कहता है कि वो 8 तारीख को सबको जवाब देंगे. वीडियो शेयर करते हुए चंद्रिका ने कैप्शन में लिखा- सबका जवाब देंगे (मिस्ट्री मैन). 

 

बता दें कि कुछ दिन पहले चंद्रिका ने अपने इंस्टा हैंडल पर कुछ वीडियो शेयर किए थे, जिसमें वो रोते हुए नजर आई थीं. चंद्रिका ने दावा किया था कि उनके पति का अफेयर चल रहा है. चंद्रिका ने पति की चैट और दूसरी महिला संग उनकी तस्वीरें भी दिखाई थीं. 

मगर चंद्रिका के आरोपों को उनके पति युगम गेरा ने गलत बताया है. युगम का कहना है कि चंद्रिका का खुद का अफेयर चल रहा है. अब पति और पत्नी में कौन कितना सच बोल रहा है, इसे लेकर फैंस के मन में कई सवाल हैं. देखने वाली बात होगी कि दोनों की लड़ाई कितनी आगे तक जाती है. 

